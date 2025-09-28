Polska reprezentacja siatkarzy zdobyła historyczny brązowy medal Mistrzostw Świata, pokonując Czechy 3:1.

Tomasz Fornal opowiada o trudnych chwilach po półfinałowej porażce z Włochami i o tym, jak drużyna podniosła się, by walczyć o podium.

Jakie wyzwania mentalne musieli pokonać siatkarze i co Fornal mówi o sile polskiej drużyny? Sprawdź w artykule!

Reprezentacja Polski siatkarzy zapisała kolejną piękną kartę w historii tej dyscypliny. W meczu o trzecie miejsce mistrzostw świata podopieczni Nikoli Grbicia pokonali reprezentację Czech 3:1 i zawiesili na szyjach brązowe medale. To historyczne osiągnięcie – do tej pory Biało-Czerwoni mogli pochwalić się trzema tytułami mistrzowskimi i dwoma srebrami, ale nigdy nie stali na najniższym stopniu podium światowego czempionatu.

Tomasz Fornal o kluczowej roli. "Wnieść trochę dobrej energii"

Podczas turnieju Tomasz Fornal zmagał się z urazem. W meczu z Czechami pomógł drużynie w kluczowych momentach.

– Najważniejsze, że z Czechami mogłem nieco pomóc chłopakom, wnieść trochę dobrej energii, rozładować nerwowość. Mam nadzieję, że udało mi się wprowadzić trochę luzu. Najważniejsze, że wygraliśmy 3:1 – powiedział siatkarz, cytowany przez Polską Agencję Prasową (PAP).

Trudne chwile Polaków po przegranej z Włochami

Polscy siatkarze jechali na turniej z marzeniami o złocie. Apetyty kibiców i samych zawodników były ogromne, dlatego półfinałowa porażka z Włochami była bolesnym ciosem. Fornal przyznał, jak trudno było zespołowi pozbierać się mentalnie i wyjść na boisko, by walczyć o brązowy medal.

– Trudno jest wyczyścić głowę i podejść do meczu bez żadnych uszczerbków, gdy przegrywa się mecz o finał. Cieszę się, że wygraliśmy, bo niezbyt przyjemnie byłoby wracać do domów z czwartym miejscem – analizował przyjmujący, cytowany przez PAP.

Zdobycie brązowego medalu jest więc nie tylko sportowym sukcesem, ale również dowodem na ogromną siłę mentalną polskiej drużyny, która potrafiła podnieść się po bolesnej porażce i zakończyć turniej zwycięstwem.

Mimo niedosytu związanego z brakiem finału, Fornal podkreśla, że cały sezon w wykonaniu Biało-Czerwonych należy uznać za niezwykle udany. Jego zdaniem polska kadra wyróżnia się na tle innych reprezentacji wyjątkową regularnością i zdolnością do zdobywania medali na każdej wielkiej imprezie.

– Doceniamy to, co osiągnęliśmy w tym sezonie. To był sukces. Myślę, że nie ma takiej drugiej reprezentacji, która z każdej imprezy przywozi medale. Niektórzy mają lepsze i gorsze momenty, a my z każdej imprezy przywozimy medale – zakończył z dumą Fornal, cytowany przez PAP.

Historyczny brązowy medal uzupełnia bogatą kolekcję Polaków z mistrzostw świata. Do tej pory nasza kadra zdobyła: 3 złote medale (1974, 2014, 2018) i 2 srebrne medale (2006, 2022)

