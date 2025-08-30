Kiedy mecz Polska - Belgia? O której godzinie grają siatkarki dzisiaj w MŚ?

Polskie siatkarki, po dramatycznym zwycięstwie nad Niemkami, wygrały grupę G MŚ w Tajlandii.

Biało-czerwone pokazały niezwykły charakter, odwracając losy spotkania i wygrywając zacięty tie-break.

Teraz Polki zmierzą się z Belgią w 1/8 finału. Dowiedz się, o której godzinie rozpocznie się ten kluczowy mecz!

Reprezentacja Polski siatkarek po niesamowitym, pięciosetowym horrorze pokonała Niemki 3:2. Biało-Czerwone pokazały niezwykły charakter, odwróciły losy spotkania i wygrały grupę G MŚ w Tajlandii. W 1/8 finału zmierzą się z Belgią. – Walczyłyśmy jak lwice do samego końca – przyznała po meczu Magdalena Stysiak.

To był mecz godny walki o pierwsze miejsce w grupie. Polskie siatkarki przegrały pierwszego seta, ale zdołały się podnieść i doprowadzić do szalonego tie-breaka, który rozstrzygnął losy spotkania. Emocje sięgały zenitu, a prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Ostatecznie to Biało-Czerwone zachowały więcej zimnej krwi i mogły cieszyć się ze zwycięstwa. - Myślę, że to był bardzo ciężki mecz, szczególnie dlatego, że przegrałyśmy pierwszego seta. Cieszy mnie jednak fakt, że potrafiłyśmy się podnieść. Czwarta partia była naprawdę bardzo, bardzo ciężka, no i ten tie-break też był szalony – powiedziała po meczu Magdalena Jurczyk, środkowa reprezentacji Polski.

W podobnym tonie wypowiedziała się liderka polskiego zespołu. Magdalena Stysiak podkreśliła, że Niemki postawiły niezwykle trudne warunki, ale Polki pokazały charakter i odblokowały się mentalnie. - Myślę, że niektórzy ten mecz już spisali na straty, bo Niemki grały dzisiaj naprawdę niesamowicie i zaprezentowały bardzo dobrą siatkówkę. Jestem jednak dumna z całego zespołu, bo walczyłyśmy jak lwice do samego końca – dodała atakująca polskiego zespołu.

Występ swoich podopiecznych podsumował również selekcjoner. Stefano Lavarini pochwalił drużynę za niezłomność i walkę do samego końca, jednocześnie zaznaczając, że mecz z tak silnym rywalem pokazał, nad czym jeszcze trzeba pracować. - Mecz z Niemcami pokazał nam w których elementach musimy jeszcze się rozwinąć, ale z drugiej strony potwierdził jak ważny jest charakter tej drużyny, która po raz kolejny potrafiła walczyć do końca w bardzo trudnym spotkaniu – podsumował trener reprezentacji Polski, który skupia się już na fazie pucharowej. - Wielokrotnie przegrywaliśmy w tym meczu i zawsze mieliśmy siłę, by odrobić straty, zwłaszcza że Niemcy to jedna z drużyn grających najlepszą siatkówkę. Jesteśmy zadowoleni z drogi, którą przeszliśmy do tej pory, osiągając nasze pierwsze cele, a teraz zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby przejść kolejne kroki w fazie pucharowej – zakończył Lavarini.

Kiedy mecz Polska - Belgia w MŚ siatkarek? O której godzinie?

Mecz Polska – Belgia w 1/8 finału MŚ siatkarek zostanie rozegrany w sobotę 30 sierpnia. Początek meczu o godzinie 15.30. Transmisja TV na antenach Polsatu, Polsatu Sport 1 i online w Polsat Box Go

