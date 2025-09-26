Już w sobotę w Manili polscy siatkarze zmierzą się z Włochami w półfinale mistrzostw świata.

Włoskie media określają to starcie jako "przyspieszony finał mundialu" i "najdroższych wrogów", podkreślając zaciętą rywalizację.

Polacy są faworytami, ale Włosi liczą na rewanż po finale MŚ 2022. Czy Biało-Czerwoni potwierdzą swoją dominację?

Już w sobotę oczy całego siatkarskiego świata zwrócone będą na Manilę, gdzie o godzinie 12:30 polskiego czasu rozpocznie się starcie gigantów. W półfinale mistrzostw świata reprezentacja Polski w siatkówce podejmie Włochów. To nie jest zwykły mecz – to kolejny rozdział w jednej z najbardziej pasjonujących rywalizacji ostatnich lat, a stawką jest awans do wielkiego finału. Atmosferę doskonale oddają włoskie media, które poświęcają temu spotkaniu mnóstwo uwagi. W pierwszym półfinale, który rozpocznie się o godz. 8:30, Bułgaria zmierzy się z Czechami.

"Najdrożsi wrogowie" w przyspieszonym finale

Dziennikarze rzymskiego dziennika "La Repubblica" nie mają wątpliwości, że sobotnie spotkanie to coś więcej niż półfinał. Wprost określili je mianem "przyspieszonego finału mundialu", w którym naprzeciwko siebie stają "odwieczni rywale". W tekście pojawiło się nawet unikatowe sformułowanie "carissimi nemici", co można przetłumaczyć jako "najdrożsi wrogowie". To idealnie pokazuje szacunek połączony z ogromną sportową zaciętością, jaka towarzyszy obu ekipom.

Włoscy dziennikarze podkreślają, że rywalizacja nabrała rumieńców od finału mistrzostw świata w 2022 roku. To wtedy w katowickim Spodku Italia pokonała Polaków 3:1, odbierając im złoto na ich własnym terenie. Od tego czasu to jednak Biało-Czerwoni byli górą w kluczowych starciach – zarówno w finale mistrzostw Europy w 2023 roku, jak i w tegorocznej Lidze Narodów. "W sobotę ostatni akt" – podsumowuje "La Repubblica".

Polska faworytem, ale Włosi liczą na historię

Z kolei "La Gazzetta dello Sport", największy sportowy dziennik we Włoszech, otwarcie przyznaje, że to Polacy przystąpią do tego meczu w roli faworyta. Komentatorzy zauważają, że kadra trenera Nikoli Grbicia jest "głównym kandydatem do końcowego zwycięstwa" i liderem rankingu FIVB. Wskazują również, że kursy bukmacherskie wyraźnie faworyzują Biało-Czerwonych, dla których będzie to idealna okazja do rewanżu.

"Dla Polaków, którzy są numerem 1 w rankingu FIVB, to okazja do rewanżu po porażce w finale mundialu w 2022 roku" – czytamy na łamach gazety. Jednocześnie Włosi doceniają swoją drużynę, która do półfinału dotarła po drodze pełnej trudności, co tylko wzmocniło charakter zespołu Ferdinando De Giorgiego. Mecz Polska - Włochy został nazwany "wielkim klasykiem siatkówki", a dziennikarze są pewni, że w sobotę "poziom jeszcze się podniesie".

Kiedy półfinał MŚ Polska - Włochy? Gdzie oglądać? Na którym kanale?

Mecz Polska – Włochy w 1/2 finału mistrzostw świata odbędzie się w sobotę 27 września. Godzina spotkania: 12:30 czasu polskiego. Transmisję przeprowadzi Polsat i Polsat Sport 1.

