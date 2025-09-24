Polscy siatkarze zmierzą się z Turcją w ćwierćfinale mistrzostw świata, co przywołuje historyczne skojarzenia.

Trener Nikola Grbić ostrzega przed zlekceważeniem tureckiej rewelacji, podkreślając ich historyczną szansę i siłową grę.

Stawką jest awans do strefy medalowej, a kluczem do sukcesu może okazać się doświadczenie Biało-Czerwonych.

Kiedy odbędzie się ten emocjonujący mecz i gdzie będzie można go obejrzeć?

Stawką jest nie tylko awans do strefy medalowej, ale także udowodnienie swojej dominacji na światowych parkietach. Trener Nikola Grbić tonuje jednak nadmierny optymizm i ostrzega, że to będzie wyjątkowo trudne starcie.

Grbić ostrzega: To dla nich historyczna szansa

Polscy siatkarze po pewnym zwycięstwie 3:1 nad Kanadą zameldowali się w najlepszej ósemce globu. Ich kolejnym rywalem będzie reprezentacja Turcji, która sprawiła niespodziankę, eliminując Holandię. Dla Turków już sam awans do ćwierćfinału jest historycznym sukcesem, co zdaniem Nikoli Grbicia czyni ich jeszcze bardziej niebezpiecznymi. Selekcjoner Polaków podchodzi do rywala z ogromnym szacunkiem.

- To będzie bardzo trudny mecz. Oni pokazali dużo jakości na tym turnieju - uważa Nikola Grbić. - Dla nich to jest najlepsza okazja historyczna, żeby zrobili najważniejszy wynik w historii Turcji i ja wiem, że oni będą grać najmocniej, jak to tylko możliwe. Grają bardzo mocno na zagrywce i w ataku. Poziom, który prezentują, jest dużo wyższy niż w trakcie Ligi Narodów - analizuje selekcjoner.

Doświadczenie kluczem do medalu?

Nikola Grbić podkreśla, że Turcy nie przegrali na tym turnieju jeszcze żadnego meczu. W tak wyrównanym i pełnym presji spotkaniu kluczową rolę może odegrać doświadczenie, a tego Biało-Czerwonym nie brakuje.

- Doświadczenie w tych momentach jest jedną z najważniejszych rzeczy. Kiedy przyjdą trudne momenty, musimy zostać spokojni - podkreśla Grbić. - Wiele już przeszliśmy i to doświadczenie, które moi zawodnicy mają, jest jedną z ważniejszych rzeczy, która może odegrać dużą rolę w meczu z Turcją - kończy trener.

Polska - Turcja: Kiedy mecz? Gdzie oglądać transmisję?

Mecz ćwierćfinałowy mistrzostw świata Polska — Turcja odbędzie się już w środę. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 14:00. Stawką spotkania jest awans do półfinału, w którym zwycięzca zmierzy się z lepszym z pary Włochy — Belgia. Transmisję z tego elektryzującego starcia będzie można oglądać na antenach Polsatu i Polsatu Sport 1.

