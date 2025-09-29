Nikola Grbić już się z tym nie krył. Wyrzucił to z siebie po MŚ siatkarzy

2025-09-29 11:08

Reprezentacja Polski siatkarzy zdobyła brązowy medal mistrzostw świata, a i tak wraca do Polski z poczuciem niedosytu. Nie ukrywa tego Nikola Grbić, który po meczu o 3. miejsce MŚ nie wyglądał, jakby właśnie zdobył kolejny medal. Zresztą w rozmowie z dziennikarzami wyrzucił z siebie wszystkie skumulowane podczas tego turnieju emocje.

Mistrzostwa Świata siatkarzy 2025 są już historią. Polska wraca z nich z brązowym medalem, ale po wygranym meczu o trzecie miejsce z Czechami (3:1) naszej reprezentacji daleko było do euforii. Biało-Czerwonymi wciąż targała złość po nieudanym półfinale z Włochami, który pozbawił ich szansy na upragnione złoto. Niespełna 24 godziny później musieli jednak wyjść na parkiet i wygrać mecz, aby nie skończyć MŚ fiaskiem. To się udało, ale nawet czwarty medal MŚ z rzędu nie zabił poczucia niedosytu. Wprost opowiedział o tym po zwycięstwie z Czechami Nikola Grbić.

Nikola Grbić wyrzucił to z siebie po MŚ. "Nie spałem całą noc"

Mam mieszane uczucia - zaczął rozmowę z dziennikarzami Serb, cytowany przez WP SportoweFakty. - Z jednej strony jestem zadowolony z tego, że zdobyliśmy ten medal i ta drużyna zareagowała tak na porażkę. Zaufajcie mi, każdy po przegranej z Włochami był zdewastowany. Ja nie spałem całą noc. Wiem, że reszta też nie spała za dobrze. A mieliśmy niewiele czasu na regenerację - ujawnił.

Mimo to, brązowy medal i tak pozostawia niedosyt.

- Byliśmy wyczerpani emocjonalnie. Porównałbym to do wyciskania cytryny, która jest już wyciśnięta. Ściskasz już więc ją mocno, ale nic i tak z niej nie wycieka. Tak było z nami. Każdy starał się na 100 procent, ale zawodnicy nie mieli już paliwa w baku. Wiem, jak trudno było im zagrać meczu z Czechami. Mamy powody, by być zadowoleni, ale trudno mi w tym momencie być szczęśliwym - podsumował Grbić.

