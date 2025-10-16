Ogłoszono pierwsze miasto gospodarza MŚ siatkarzy w Polsce! Gościło niejedno wielkie wydarzenie

Gdańsk pierwszym miastem gospodarzem MŚ siatkarzy 2027 w Polsce

22. mistrzostwa świata siatkarzy, ponownie w stawce 32 zespołów, odbędą się we wrześniu 2027 roku w Polsce. Jednym z miast gospodarzy, a pierwszym ogłoszonym podczas czwartkowej konferencji prasowej w Gdańsku, będzie właśnie Gród nad Motławą. W Ergo Arenie rozegranych zostanie 18 meczów. W tym obiekcie zaplanowano spotkania dwóch z ośmiu grup, w tym z udziałem biało-czerwonych, a także konfrontacje 1/8 i 1/4 finału. Jeśli gospodarze zakwalifikują się do fazy pucharowej, to rywalizować będą w innych miastach.

Afera dopingowa w reprezentacji Polski. Zawieszony siatkarz wydał oficjalne oświadczenie

– Gdańsk doskonale nam się kojarzy, bo praktycznie przed każdą wielką imprezą, z której przywozimy medale, to gramy właśnie w tym mieście. Bardzo dobrze radzi sobie również drużyna klubowa Energa Trefl. Ten rejon siatkówką stoi, to jest przyjazne miasto, ale nie tylko nam, ale także innym dyscyplinom – podkreślił na konferencji prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. W 2023 roku Polacy triumfowali w Gdańsku w Lidze Narodów, a cztery lata wcześniej wywalczyli awans na igrzyska olimpijskie w Tokio w 2021 roku. W 2014 roku w Ergo Arenie odbywały się mecze mistrzostw świata, a w latach 2013, 2017 i 2021 czempionatu Starego Kontynentu.

Takie wieści o Nikoli Grbiciu tuż przed startem PlusLigi! Polski klub ogłasza

Tomasz Fornal zwierza się "Super Expressowi" - ekskluzywny wywiad Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Według wstępnych ustaleń siatkarze gościć będą za dwa lata w Ergo Arenie przez dwa tygodnie. – To piękny obiekt ze wspaniałymi kibicami. Nie było przecież spotkania reprezentacji, aby trybuny nie były pełne. Liczymy, że właśnie tutaj rozpocznie się nasza droga na sam szczyt i medal mistrzostw świata. Trenerzy, sztab i zawodnicy mówią o Ergo Arenie w samych superlatywach i bardzo chcą tutaj grać – podkreślił szef związku. Losowanie grup MŚ odbędzie się po zamknięciu rankingu FIVB, czyli po 27 września 2026 roku, kiedy zakończą się mistrzostwa Europy. Dokładna data i miejsce tego wydarzenia nie są jeszcze znane. Dopiero po tym etapie uruchomiona zostanie sprzedaż biletów, prawdopodobnie na przełomie 2026 i 2027 roku.

Nie żyje słynny polski sędzia. Całe środowisko pogrążyło się w żałobie, ogromna strata