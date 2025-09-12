Gromda 22 Karta walk. Sprawdź, jaka jest kolejność walk na gali Gromda 22, kto walczy?

Skiermański to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników Gromdy. W małym ringu stoczył już 10 pojedynków, wygrywając osiem z nich. "Scarface" ma za sobą kilka naprawdę krwawych i bardzo emocjonujących batalii, a ostatnio na gali Gromda 20 wygrał turniej.

Chacia z kolei zdaniem kilku ekspertów może być w niedalekiej przyszłości gwiazdą tej federacji. W Gromdzie debiutował we wrześniu 2021 roku, przegrywając pierwszą turniejową walkę przez nokaut w pierwszej rundzie. Wrócił trzy lata później i na Gromdzie 20 wygrał już turniej w wielkim stylu. Potem pokonał jeszcze Daniela "Piaska" Piaskowskiego i teraz zmierzy się ze Skiermańskim.

- Zatrzymam się dopiero wtedy, kiedy dostanę takie uderzenie, że mnie odłączy. Albo mocny cios, który mnie odłączy, albo jeżeli pęknie mi czaszka, czy coś takiego. W ostatniej nielimitowanej rundzie będę gotowy nawet na godzinną walkę. Jeśli nie zgasi mi światła i nie połamię sobie rąk, to będziemy się mocno napier*****! Jednego jestem pewien już teraz - mogę go znokautować jednym ciosem - powiedział Chacia.

Walka wieczoru zapowiada się smakowicie, ale ciekawie będzie także wcześniej. Kibice zobaczą starcie ekip Polski i Anglii, rywalizację Polski z Black Power (w tym elektryzujące zestawienie Jakuba Słomki z Randy "Kofi Kingiem" Randaynem), dwa pojedynki w turnieju Nitro, czyli batalie zawodników do 80 kg oraz dwa tzw. "superfighty".

Gromda 22: karta walk gali Gromda 22

WALKA WIECZORU

Sebastian "Scarface" Skiermański - Patryk "Chacia" Chacia

POLSKA - ANGLIA

Patryk "Włodar" Włodarski - Brad "Dynamite" Donovan

Janusz "Janusz" Magdon - Musa "Bandito" Christian

Paweł "Lisek" Lisiecki - Tommy "Tommy Gun" Gifford

Paweł "Polski Wiking" Gołębiewski - Rowan "Manbaby" Gregory

TURNIEJ NITRO (80 kg)

Maciej "Luta" Grzegorzewski - Dominik "Suchy" Suchecki

Damian "Kiwi" Kiwior - Mateusz "Ziomuś" Ziomek

POLSKA - BLACK POWER

Denis "Romuś" Romek - Fifen "HeavyHeart" Arami

Jakub "Słomka" Słomka - Randy "Kofi King" Randayn

SUPERFIGHTY

Adam "Ziomek" Ziomek - Krzysztof "Rambo" Waczyński

Mateusz "Niedźwiedź" Kopeć - Mikołaj "Majk" Prabucki

Gromda 22: gdzie oglądać galę Gromda 22?

Gala Gromda 22: Uliczne igrzyska już w piątek 12 września od godziny 20:00. Galę będzie można obejrzeć wyłącznie w systemie PPV na stronie gromda.tv!