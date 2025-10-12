Gwiazdor KSW brał udział w wielkiej bójce! Doszło do niemałego skandalu

Muslim Tulszajew w centrum wielkiej awantury w klatce! Skandaliczne sceny

Gala Smesh MMA, która odbywała się w sobotę, 11 października, w niemieckim Ludwigsburgu raczej nie przyciągnęłaby zbytniej uwagi polskich kibiców, gdyby nie jedno z wydarzeń w jej trakcie. Jedną z walk na głównej karcie gali Smesh MMA było starcie Bislana Tulszajewa z Mario Selą, po zakończeniu którego doszło do awantury w klatce – sztaby obu zawodników zwarły się ze sobą i doszło do bijatyki, w której udział brał Muslim Tulszajew, gwiazda KSW, który jest coraz bliżej walki mistrzowskiej w tej organizacji, a prywatnie brat Bislana.

Na nagraniu udostępnionym w sieci widać, jak Muslim Tulszajew najpierw obala jednego mężczyznę, a po chwili na drugiego rzuca się z pięściami. Sytuację udaje się po pewnym czasie opanować, ale zawodnik KSW był wyraźnie wzburzony i musiał być uspokajany przez kilka osób naraz. Wszystko zostało nagrane przez jednego z widzów, a wideo trafiło do sieci i możecie je zobaczyć poniżej. Póki co nie wiadomo, czy KSW wyciągnie jakieś konsekwencje z powodu takiego zachowania swojego zawodnika, a warto pamiętać, że radzi on sobie bardzo dobrze i wiele mówiło się do tej pory o możliwym starciu mistrzowskim w jego wykonaniu.

KSW star Muslim Tulshaev strikes during a brawl at an MMA event in Ludwigsburg, Germany. 😵#ksw pic.twitter.com/sBmoiKzfCe— Permante (@PermantexG) October 11, 2025

Muslim Tulszajew w przeszłości występował w PLMMA i kilku innych mniejszych federacjach. W lutym 2024 roku, z rekordem 10-3, zadebiutował w KSW na gali XTB KSW Epic i pokonał Konrada Rusińskiego po efektownym soccer kicku. Później Niemiec czeczeńskiego pochodzenia wygrał na gali KSW 97 z Marcinem Krakowianem, na KSW 102 z Danielem Skibińskim, a na gali KSW 110 już w pierwszej rundzie pokonał Andrzeja Grzebyka. To sprawiło, że wdrapał się na 1. miejsce rankingu KSW w wadze półśredniej, co stawia go naturalnie w roli pretendenta do walki mistrzowskiej z Adrianem Bartosińkim, który dzierży pas mistrza tej kategorii od kwietnia 2023 roku.

