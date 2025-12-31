Dramat Piotra Żyły. Tak złego skoku nie widzieliśmy już dawno, co będzie w konkursie?

Piotr Żyła najsłabszy z Polaków na treningu. Do reszty brakowało mu po kilkanaście metrów

Piotr Żyła zdawał się wracać do optymalnej formy jeszcze kilka tygodni temu. Podczas zawodów w Wiśle zajął 14. oraz 7. miejsce, później punktował także w Klingenthal, a w pierwszym konkursie w Engelbergu zajął też w miarę solidne, 17. miejsce. Niestety, w kolejnym nie znalazł się w czołowej trzydziestce i niespodziewanie nie poradził sobie także w pierwszym konkursie TCS 2025/26 – w Oberstdorfie uplasował się na 36. pozycji, nie radząc sobie w parze z Arttim Aigro i uzyskując wynik zbyt słaby, by wejść także jako lucky looser. Jeśli ktoś miał nadzieję, że „Wiewiór” poradzi sobie lepiej w Garmisch-Partenkirchen, to może czekać go spore rozczarowanie.

Zniewaga dla Polaków na otwarciu Turnieju Czterech Skoczni. Potraktowali nas jak amatorów

Co prawda za nami dopiero pierwsze treningi przed drugim konkursem 74. Turnieju Czterech Skoczni, ale już one na napawają optymizmem, jeśli chodzi o występy jednego z najbardziej doświadczony skoczków w naszej kadrze. Piotr Żyła na oficjalnym treningu uzyskał najgorszy wynik ze wszystkich Polaków, skacząc zaledwie 114 metrów! Uzyskał tym samym 55. lokatę, więc gdyby to były kwalifikacje, w ogóle nie wszedłby do konkursu. Różnica jest wyraźnie, bo drugim najgorszym odległościowo skokiem był ten Kamila Stocha na 125. metr, ale on zajął drugie najlepsze miejsce wśród Polaków (24. ogółem) z powodu słabych warunków.

Gwiazda skoków kończy karierę! Nagłe ogłoszenie przed Turniejem Czterech Skoczni

Tak Adam Małysz walczy z hejtem, który się na niego wylewa. Nie dotyka go

W zasadzie każdy z polskich zawodników spisywał się znacznie lepiej od Żyły. Maciej Kot zajął na treningu 37. miejsce z 128 metrami, Paweł Wąsek skoczył 130 i był 34., wspomniany Stoch był 24., a najlepszy oczywiście Kacper Tomasiak uzyskał 129,5 metra i uplasował się na 19. pozycji. Trening „wygrał” Felix Hoffmann, który uzyskał 139 metrów. Kwalifikacje do konkursu TCS w Ga-Pa odbędą się 31 grudnia o godzinie 16:00. Konkurs odbędzie się 1 stycznia o godzinie 14:00.

Oto sekret Domena Prevca. Aż trudno uwierzyć! Jego rodak się wygadał