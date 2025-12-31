Dramat Piotra Żyły. Tak złego skoku nie widzieliśmy już dawno, co będzie w konkursie?

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-12-31 13:20

Trwający Turniej Czterech Skoczni nie zapowiada wielkiego przełomu dla polskich skoczków. Wciąż najlepiej spisuje się Tomasiak, ale nie są to też czołowe lokaty, a reszta zawodników ma problemy nawet z punktowaniem. Wśród nich jest Piotr Żyła, który w Oberstdorfie zajął 36. najgorsze miejsce spośród Polaków. Treningi z Ga-Pa nie zapowiadają niestety przełomu.

Autor: Alex Marcinkowski/ Super Express

Piotr Żyła najsłabszy z Polaków na treningu. Do reszty brakowało mu po kilkanaście metrów

Piotr Żyła zdawał się wracać do optymalnej formy jeszcze kilka tygodni temu. Podczas zawodów w Wiśle zajął 14. oraz 7. miejsce, później punktował także w Klingenthal, a w pierwszym konkursie w Engelbergu zajął też w miarę solidne, 17. miejsce. Niestety, w kolejnym nie znalazł się w czołowej trzydziestce i niespodziewanie nie poradził sobie także w pierwszym konkursie TCS 2025/26 – w Oberstdorfie uplasował się na 36. pozycji, nie radząc sobie w parze z Arttim Aigro i uzyskując wynik zbyt słaby, by wejść także jako lucky looser. Jeśli ktoś miał nadzieję, że „Wiewiór” poradzi sobie lepiej w Garmisch-Partenkirchen, to może czekać go spore rozczarowanie.

Co prawda za nami dopiero pierwsze treningi przed drugim konkursem 74. Turnieju Czterech Skoczni, ale już one na napawają optymizmem, jeśli chodzi o występy jednego z najbardziej doświadczony skoczków w naszej kadrze. Piotr Żyła na oficjalnym treningu uzyskał najgorszy wynik ze wszystkich Polaków, skacząc zaledwie 114 metrów! Uzyskał tym samym 55. lokatę, więc gdyby to były kwalifikacje, w ogóle nie wszedłby do konkursu. Różnica jest wyraźnie, bo drugim najgorszym odległościowo skokiem był ten Kamila Stocha na 125. metr, ale on zajął drugie najlepsze miejsce wśród Polaków (24. ogółem) z powodu słabych warunków. 

W zasadzie każdy z polskich zawodników spisywał się znacznie lepiej od Żyły. Maciej Kot zajął na treningu 37. miejsce z 128 metrami, Paweł Wąsek skoczył 130 i był 34., wspomniany Stoch był 24., a najlepszy oczywiście Kacper Tomasiak uzyskał 129,5 metra i uplasował się na 19. pozycji. Trening „wygrał” Felix Hoffmann, który uzyskał 139 metrów. Kwalifikacje do konkursu TCS w Ga-Pa odbędą się 31 grudnia o godzinie 16:00. Konkurs odbędzie się 1 stycznia o godzinie 14:00.

