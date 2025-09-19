Kamil Stoch nie szczędził sobie gorzkich słów. Był mocno niezadowolony z występu w Predazzo

Kamil Stoch zawiódł w Predazzo. Był z siebie wyraźnie niezadowolony

Kamil Stoch przygotowuje się do ostatniego sezonu w swojej karierze. Polski skoczek postanowił zakończyć karierę, ale chce jeszcze wystąpić na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026 w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. Rywalizacja w skokach narciarskich odbędzie się w słynnym Predazzo, i część zawodników ma właśnie okazję już teraz nieco potrenować na tamtejszych obiektach przy okazji zawodów Letniego Grand Prix. Niestety, dla niektórych zakończyły się one fatalnie – Eva Pinkelnig odniosła niezwykle bolesną i poważną kontuzję i sezon dla niej zakończył się w zasadzie zanim się jeszcze zaczął, a niewykluczone, że będzie to również koniec kariery, ponieważ ma ona już 37 lat.

Takiego dramatu uniknął na szczęście Kamil Stoch, lecz i tak nie jest zadowolony ze swojej postawy w czwartkowych zawodach. Polski skoczek co prawda dostał się do drugiej serii dzięki pozycji ex aequo, ale zajmując 31. miejsce i tak nie zdobył punktów. Po zawodach, w rozmowie z Eurosportem, był wyraźnie niezadowolony ze swojej postawy. – To nie był po prostu mój dzień, zresztą nie czułem się najlepiej. Nie wiem, czy trzeba doszukiwać się teraz powodów. Trzeba zaakceptować po prostu to, co było. Fizycznie to jest jedno, natomiast nie podobało mi się bardzo to, co działo się ze mną w locie. Czułem się bardzo niekomfortowo, leciałem krzywo w każdym skoku, co z kolei pogłębiało moją niepewność w każdym skoku – wyjaśnił Kamil Stoch.

Najlepszym z Polaków w czwartkowym konkursie był Dawid Kubacki, który zajął 23. miejsce. Piotr Żyła był 26., Aleksander Zniszczoł 30., a Maciej Kot 37. Polacy będą mieli jednak okazję się poprawić – na sobotę zaplanowano konkurs indywidualny, tym razem na dużej skoczni, a w niedzielę, na tym samym obiekcie, konkurs duetów.

