Katastrofa Stefana Horngachera! To koniec, trener Niemców musi się z tym pogodzić

Koniec wspaniałej serii Stefana Horngachera! 9 lat i koniec

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich przyniosły sporo emocji, choć dla polskich kibiców nie było ich wielu pozytywnych. Z pewnością niezbyt dobrze wspominać będą je także gospodarze, czyli Niemcy. Na mamucie w Oberstdorfie widać było wyraźnie, że loty narciarskie różnią się od skoków – Felix Hoffmann, który w Pucharze Świata radzi sobie bardzo dobrze (zajmuje 9. lokatę w klasyfikacji generalnej), na MŚ w lotach zajął 22. lokatę, a gorszy od niego był tylko Pius Paschke, który uplasował się na 25. pozycji. Niespodziewanie lepiej radził sobie Karl Geiger, który w PŚ wyglądał bardzo słabo, a w Oberstdorfie zajął 17. miejsce. Ostatecznie jednak najlepszy z Niemców, Philipp Raimund, który w Pucharze Świata jest na 7. miejscu, w lotach zajął miejsce 13.

Wspaniałe wieści dla Kamila Stocha tuż przed igrzyskami! Wielkie wyróżnienie

W takim wypadku jedyną nadzieją na medal mistrzostw świata dla podopiecznych Stefana Horngachera była rywalizacja drużynowa. W niej Niemcy byli bliscy sukcesu – zajęli 4. miejsce, przegrywając brązowy medal z Norwegią o niespełna 80 punktów. To zaś oznaczało, że Stefan Horngacher zakończył tę imprezę bez żadnego medalu swojego podopiecznego i jak się okazało, był to pierwszy raz od... 2017 roku!

Za Kamilem Stochem fatalne MŚ w lotach, a tu jeszcze taki cios! Koszmar

Adam Małysz zapytany o zwolnienie trenera polskich skoczków. Co dalej z Maciusiakiem?

Jak na portalu X zauważa Adam Bucholz ze Skijumping.pl, austriacki trener w Oberstdorfie zakończył świetną serię medali zdobytych przez jego podopiecznych na dużych imprezach – czyli igrzyskach, mistrzostwach świata w skokach i mistrzostwach świata w lotach. W latach 2017-2019 na każdej z wymienionych wielkich imprez medal zdobywali Polacy, wówczas prowadzeni właśnie przez Horngachera. Od MŚ w lotach w 2020 roku medale „dla” Austriaka zdobywali już Niemcy i na każdej z ośmiu rozegranych w tym czasie wielkich imprez przynajmniej jeden z Niemców sięgał po medal. Ta seria, łącznie dwunastu wielkich imprez z medalem, zakończyła się właśnie w Oberstdorfie.

Potwierdziły się smutne wieści o legendarnym rywalu Adama Małysza! Aż serce pęka