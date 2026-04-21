Pilne doniesienia o legendarnym rywalu Adama Małysza! Podjął kluczową decyzję

Miniony sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich był ostatnim Kamila Stocha, ale nie Simona Ammanna.

Legendarny Szwajcar podjął już decyzję o kontynuowaniu kariery!

Taką wiadomość oficjalnie przekazał trener Helwetów, Bine Norcić.

Debiutował w Pucharze Świata w 1997 roku, w 2002 i 2010 pozbawił Adama Małysza złotych medali igrzysk olimpijskich. W tym roku Simon Ammann skończy 45 lat, ale nie zamierza kończyć kariery! Nawet po niezbyt udanym sezonie, w trakcie którego nie załapał się do reprezentacji Szwajcarii na swoje ósme, rekordowe igrzyska. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął 46. miejsce z dorobkiem 41 punktów - najlepsze od sezonu 2021/22, ale i tak poniżej oczekiwań czterokrotnego mistrza olimpijskiego. Trener reprezentacji Szwajcarii wciąż utrzymuje je względem Ammanna i ma już plan na poprawę jego skoków!

QUIZ: Rozpoznasz tych skoczków? Tylko najwięksi kibice sobie poradzą! Pytanie 1 z 20 Zacznijmy od czegoś prostego. Skoczek na zdjęciu to... Dawid Kubacki Adam Małysz Kamil Stoch Następne pytanie

„Simon kontynuuje karierę, a ja planuję z nim nowy sezon. Jestem przekonany, że latem możemy zrobić kolejne kroki naprzód” - przyznał na łamach gazety „Blick” Słoweniec Bine Norcić, który jest starszy od Ammanna o zaledwie 3 miesiące. W listopadzie jego podopieczny może rozpocząć jubileuszowy, 30. sezon w PŚ!

Przed tygodniem legenda dyscyplin została nominowana do szwajcarskiej kadry A na najbliższy sezon. To znakomita wiadomość dla wszystkich kibiców skoków narciarskich, którzy w ostatnich tygodniach musieli pogodzić się z odejściem Kamila Stocha czy Manuela Fettnera. Ich starszy rywal ze Szwajcarii idzie powoli w ślady Noriakiego Kasai, z którym zresztą wygrał jak na razie swój ostatni konkurs w PŚ. Miało to miejsce w listopadzie 2014 r. w Ruce. Trzeba jednak pamiętać, że nawet wtedy słynny Japończyk miał na karku "tylko" 42 lata.

Simon Ammann to jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. W bogatym dorobku brakuje mu tylko zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni, w którym dwukrotnie był drugi (2008/2009 i 2010/2011). Poza czterema złotymi medalami IO, ma złoto MŚ (Sapporo 2007), wygrał MŚ w lotach (Planica 2010), a także Kryształową Kulę za triumf w PŚ (2009/2010).