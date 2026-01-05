Turniej Czterech Skoczni: O której godzinie skoki dzisiaj? W poniedziałek 5.01.2026 kwalifikacje w Bischofshofen!

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-01-05 8:32

Skoki dzisiaj (poniedziałek 5.01.2026) to kwalifikacje do konkursu w Bischofshofen, ostatniej odsłony rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Wczoraj Kacper Tomasiak po znakomitych skokach na odległość 126 i 127 m zajął ósme miejsce w Innsbrucku, dokładnie tak jak w Nowy Rok w Ga-Pa. Triumfował Japończyk Ren Nikaido, przerywając dominację Słoweńca Domena Prevca, który przegrał o 0,5 pkt. Sprawdź, o której skoki dzisiaj, w poniedziałek 5 stycznia 2026.

Turniej Czterech Skoczni: O której godzinie skoki dzisiaj? W poniedziałek 5.01.2026 kwalifikacje w Bischofshofen

i

Autor: Matthias Schrader/ Associated Press
  • Trwa Turniej Czterech Skoczni, a przed nami ostatni etap rywalizacji w Bischofshofen.
  • Kacper Tomasiak ponownie zachwyca, zajmując ósme miejsce w Innsbrucku, natomiast Kamil Stoch żegna się z konkursem.
  • Domen Prevc stracił szansę na komplet zwycięstw, ale nadal prowadzi w klasyfikacji generalnej TCS.
  • Sprawdź, o której godzinie odbędą się dzisiejsze kwalifikacje i gdzie możesz je obejrzeć!

Kacper Tomasiak ponownie zaprezentował się bardzo dobrze w Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku zajął ósme miejsce. - Wytrzymałem presję. Te dwa skoki były porównywalne. Na progu wyglądały lepiej niż w sobotę - powiedział Tomasiak w Eurosporcie.

- Nie wymagajmy od Kacpra, żeby stawał na podium. Niech najpierw zadomowi się w czołowej dziesiątce. Jest bardzo powtarzalny. Jego niedzielne skoki były lepsze niż w kwalifikacjach - podkreślał trener polskiej kadry Maciej Maciusiak.

Tylko dwóch Polaków awansowało do drugiej serii konkursu w Innsbrucku - Kacper Tomasiak oraz Dawid Kubacki, który zakwalifikował się jako szczęśliwy przegrany i ostatecznie ukończył zawody na 30. miejscu. Smutne pożegnanie ze skocznią w Innsbrucku zaliczył Kamil Stoch, który przecież triumfował tu w latach 2018 i 2021, wygrywając Turniej Czterech Skoczni. Skoczek z Zębu tym razem nie dość, że skoczył blisko, to jeszcze stracił dużo punktów za kiepskie lądowanie i zajął dopiero 41. miejsce.

Turniej Czterech Skoczni: Kacper Tomasiak z kolejnym sukcesem. To miejsce zajmuje w Pucharze Świata

Najlepszy w Oberstdorfie i Ga-Pa Domen Prevc mógł zostać czwartym z kolei zawodnikiem z kompletem czterech zwycięstw w jednej edycji TCS - po Svenie Hannawaldzie (2001/02), Kamilu Stochu (2017/2018) i Ryoyu Kobayashim (2018/19). Minimalna porażka w Innsbrucku przekreśliła te marzenia, ale tylko katastrofa może pozbawić Słoweńca triumfu w turnieju i premii w wysokości 100 tys. franków. W klasyfikacji generalnej TCS ma aż 41,4 pkt przewagi.

Skoki dzisiaj, w poniedziałek 5.01.2026: O której kwalifikacje w Bischofshofen?

Na poniedziałek 5 stycznia 2026 r. zaplanowano kwalifikacje do konkursu PŚ w Bischofshofen. Początek kwalifikacji o godzinie 16.30. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

Quiz: Piotr Żyła, co o nim wiesz? Komplet punktów to obowiązek!
Pytanie 1 z 20
Jak ma na imię była żona Piotra Żyły?

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

  • 14.00 - oficjalny trening
  • 16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

  • 15.00 - seria próbna
  • 16.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

  • 11.00 - oficjalny trening
  • 16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

  • 12.30 - seria próbna
  • 14.00 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

  • 11.45 - oficjalny trening
  • 14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

  • 12.00 - seria próbna
  • 13.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

  • 14.00 - oficjalny trening
  • 16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

  • 15.00 - seria próbna
  • 16
Adam Małysz podsumował burzę w polskich skokach po odejściu Thurnbichlera
SKOKI NARCIARSKIE
TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI
SKOKI DZISIAJ