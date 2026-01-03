W Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen dominował Słoweniec Domen Prevc, a Kacper Tomasiak zajął ósme miejsce.

Polacy, w tym Kamil Stoch i Maciej Kot, ukończyli zawody na dalszych pozycjach.

Dzisiaj, w sobotę 3 stycznia 2026, odbędą się kwalifikacje w Innsbrucku. Sprawdź, o której początek rywalizacji.

Trwa rywalizacji w Turnieju Czterech Skoczni. Fenomenalny Domen Prevc w ostatnich tygodniach całkowicie zdominował rywalizację, również w TCS. W czwartek odniósł siódme zwycięstwo w ostatnich ośmiu konkursach, a w jedynym, którego nie wygrał, był drugi. W Ga-Pa ponownie wyraźnie przewyższał rywali. Po pierwszej serii nad Janem Hoerlem miał 3,2 pkt przewagi, ale w drugiej Słoweniec skoczył 141 m, a Austriak 131,5. W efekcie okazał się lepszy o 15,4 pkt. Stephan Embacher stracił do zwycięzcy równo 16 pkt.

Turniej Czterech Skoczni: Klasyfikacja generalna. Miejsce Kacpra Tomasiaka robi wielkie wrażenie!

Kacper Tomasiak w pierwszej serii uzyskał 130,5 m i w rywalizacji KO pokonał Szwajcara Simona Ammanna (122,5 m). 18-latek na półmetku był siódmy. W finale skoczył o metr bliżej i obsunął się o jedną pozycję - na 8. miejsce. W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków i oni także nie zdołali utrzymać lokaty z pierwszej serii. Kamil Stoch (129 m) po wygranej z Ukraińcem Jewhenem Marusiakiem (123,5 m) w drugiej próbie również miał 129 m, ale spadł z 18. na 20. miejsce.

Turniej Czterech Skoczni PREMIE, Nagrody pieniężne: Ile zarobi zwycięzca TCS 2025/26?

Natomiast Maciej Kot (127 m) po zwycięstwie z Norwegiem Mariusem Lindvikiem (126,5 m), choć w finale skoczył metr dalej, to spadł z 20. na 23. pozycję. Po pierwszej serii odpadł 35. Paweł Wąsek.

Skoki dzisiaj? W sobotę 3 stycznia kwalifikacje w Innsbrucku

Na sobotę 3 stycznia zaplanowano kwalifikacje w Innsbrucku w ramach Turnieju Czterech Skoczni. Początek kwalifikacji o godzinie 14.30. Transmisja TV na Eurosporcie 1.

Program 74. Turnieju Czterech Skoczni:

1. konkurs - Oberstdorf (Niemcy)

28 grudnia, niedziela

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

29 grudnia, poniedziałek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

2. konkurs - Garmisch-Partenkirchen (Niemcy)

31 grudnia, środa

11.00 - oficjalny trening

16.00 - kwalifikacje

1 stycznia 2025, czwartek

12.30 - seria próbna

14.00 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

3. konkurs - Innsbruck (Austria)

3 stycznia, sobota

11.45 - oficjalny trening

14.30 - kwalifikacje

4 stycznia, niedziela

12.00 - seria próbna

13.30 - pierwsza seria konkursowa

---------------------------------

4. konkurs - Bischofshofen (Austria)

5 stycznia, poniedziałek

14.00 - oficjalny trening

16.30 - kwalifikacje

6 stycznia, wtorek

15.00 - seria próbna

16.30 - pierwsza seria konkursowa

