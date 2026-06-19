Ale się porobiło! Nowe wieści o panu Piotrze i Mai Chwalińskiej. "Nie rozmawiamy o niczym innym"

Maja Chwalińska zarobki i nowe umowy

Maja Chwalińska przez lata była w cieniu Igi Świątek. Dysproporcja pomiędzy polskimi tenisistkami dotyczyła nie tylko poziomu sportowego czy miejsca w rankingu WTA, lecz także finansów. Zawodniczka z Dąbrowy Górniczej podczas kariery sportowej musiała liczyć każdą złotówkę, a przecież - jak powszechnie wiadomo - tenis do tanich sportów nie należy. Wszystko zmienił tegoroczny turniej Roland Garros, w którym Maja Chwalińska dotarła do finału. Dzięki temu zarobiła więcej niż w całej dotychczasowej karierze. Do tego doszło stypendium od ministerstwa sportu i turystki w najwyższej możliwej kwocie. To jednak tylko preludium do jeszcze większych pieniędzy. Po wielkim sukcesie Polki w wielkoszlemowym French Open, sponsorzy zdają się do niej dobijać drzwiami i oknami. Rąbka tajemnicy w rozmowie z Interią uchylił Piotr Szczypka, menager Mai Chwalińskiej.

Maja Chwalińska i nowi sponsorzy. "Od tygodnia nie rozmawiamy o niczym innym"

Przypomnijmy, że jeszcze w trakcie Roland Garros nasza tenisistka podpisała umowy z Oshee oraz XTB. Nic nie wskazuje na to, że to byłby koniec wielkich kontraktów Mai Chwalińskiej. Pan Piotr wypowiedział się na temat kolejnych sponsorów.

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To już się dzieje. Od tygodnia nie rozmawiamy o niczym innym. Proszę jednak o wyrozumiałość, bo nic więcej nie mogę powiedzieć. Takie umowy wymagają ciszy i spokoju. Za mną już wiele rozmów, maili, przeglądania draftów umów. Jeśli od jakiegoś czasu jestem trudno osiągalny, to właśnie dlatego. Rozmowy z firmami i potencjalnymi sponsorami, to coś, co zaprząta w tej chwili całą moją uwagę

- wyjawił Piotr Szczypka. Nie jest wykluczone nawet to, że Maja Chwlińska wystąpi w reklamie! Menager jednak nabiera wody w usta.

Mogę powiedzieć, że to jest możliwe, ale tu również nie zdradzę żadnych szczegółów

- podkreślił pan Piotr.

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