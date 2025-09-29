Iga Świątek nie mogła milczeć. Tak zareagowała na to, co stało się jej rywalce

Iga Świątek pokazała wielką klasę. Tak zachowała się wobec rywalki

Iga Świątek idzie póki co jak burza przez turniej w Pekinie. W dwóch meczach rozegrała co prawda tylko trzy sety (dwa z Yue Yuan i jeden przeciwko Camili Osorio), ale aż dwa z nich wygrała do zera! Taka forma, choć jest to próbka z tylko jednego i pół meczu, na pewno musi imponować i podobać się fanom Polki. Warto też pamiętać, że Camila Osorio w spotkaniu z Polką na pewno nie czuła się najlepiej już wcześniej, a jej problemy nie były wynikiem nagłej kontuzji, co też mogło wpłynąć na jej postawę, zwłaszcza w końcówce seta, gdy ból się tylko pogłębiał.

Osorio na początku drugiego seta zrozumiała, że dalsza walka z urazem nie ma sensu i postanowiła poddać spotkanie. Iga Świątek mogła cieszyć się więc z awansu do kolejnej rundy małym nakładem sił, ale dla wielu sportowców wygrana w taki sposób nie smakuje tak samo, jak w pełnej, sprawiedliwej rywalizacji. Podobnie jest w przypadku Igi Świątek, która wykazała się dużą empatią w stosunku do swojej rywalki.

Iga Świątek w trakcie turniejów rzadko udostępnia posty w mediach społecznościowych, a jeśli już, to są dość krótkie i odnoszą się do awansów do kolejnych rund. Tym razem postanowiła odnieść się nie tylko do wygranej, ale też sytuacji swojej rywalki. – To nie jest sposób, w jaki chcesz awansować do kolejnej rundy. Współczuję Camilo, mam nadzieję, że niedługo poczujesz się lepiej – napisała polska tenisistka w relacji na Instagramie, publikując zdjęcie z Kolumbijką.

