Magdalena Fręch w 3. rundzie w Wuhan! Wróciła z nieciekawej sytuacji, później rozegrał się dramat rywalki

Fręch już w 3. rundzie w Wuhan! Walczy o obronę dużej liczby punktów

Fręch, zajmująca obecnie 53. miejsce w światowym rankingu, źle rozpoczęła środowe spotkanie, gdyż już w pierwszym gemie została przełamana przez wyżej notowaną rywalkę. W kolejnych gemach nawiązała wyrównaną walkę, miała nawet break pointy na doprowadzenie do wyrównania, jednak długo jej się to nie udawało i to Muchova przy stanie 5:4 serwowała na zwycięstwo w premierowej odsłonie. Wtedy pojawiły się problemy po jej stronie, Polka natomiast grała pewnie i konsekwentnie, co pozwoliło jej przełamać Czeszkę. Notowana na 22. miejscu w światowym rankingu zawodniczka wygrała kolejnego gema przy podaniu łodzianki i ponownie serwowała na wygranie seta. Powtórzyła się sytuacja sprzed chwili i Fręch doprowadziła do tie-breaka. Zdominowała kort w decydującym momencie i triumfowała 7-1.

Druga partia od początku była już pod kontrolą 27-letniej Polki. Przełamała dwa lata starszą Czeszkę w pierwszym gemie, a następnie utrzymała podanie po długiej i zaciętej walce. Gdy dołożyła kolejnego breaka i wyszła na prowadzenie 4:1, rywalka skreczowała. Wcześniej poprosiła o przerwę medyczną, podczas której sprawdzane były jej parametry życiowe. Muchova to kolejna zawodniczka, która padła ofiarą ekstremalnych warunków pogodowych w Wuhan, gdzie jest bardzo gorąco i wilgotno. Wcześniej udaru słonecznego podczas meczu pierwszej rundy doznała m.in. Łotyszka Jelena Ostapenko.

Fręch po raz pierwszy wygrała z Muchovą, w ich dwóch wcześniejszych pojedynkach górą była Czeszka. Kolejną rywalką pochodzącej z Łodzi tenisistki będzie 37-letnia Niemka Laura Siegemund, która w drugiej rundzie sprawiła niespodziankę, pokonując rozstawioną z numerem piątym Rosjankę Mirrę Andriejewą 6:7 (4-7), 6:3, 6:3. Rok temu Polka dotarła w Wuhan do ćwierćfinału. Jeśli odpadnie w trzeciej rundzie, to nie obroni zdobytych wówczas punktów i w rankingu obsunie się w okolice 60. miejsca.

Z rywalizacją w Chinach pożegnała się już Magda Linette, która w 1. rundzie przegrała z Chorwatką Antonią Ruzic 2:6, 3:6. W trzeciej rundzie jest już natomiast Iga Świątek po wygranej z Czeszką Marie Bouzkovą 6:1, 6:1. Jej kolejną rywalką będzie Szwajcarka Belinda Bencic.