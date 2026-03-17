Tajemnica Igi Świątek i Darii Abramowicz. Chodzi o mężczyznę! "On nigdy nie zdradzi"

Były tenisista Lech Sidor skomentował relację Igi Świątek i Darii Abramowicz, sugerując, że psycholożka mogła mieć wpływ na rozstanie tenisistki z trenerem Tomaszem Wiktorowskim.

Daria Abramowicz była krytykowana przez ekspertów, m.in. Huberta Błaszczyka i Tomasza Wolfke, za swoje zachowanie podczas meczu Igi Świątek w Indian Wells.

Tomasz Wiktorowski trenował Igę Świątek przez prawie trzy lata, a pod jego wodzą tenisistka odniosła wiele sukcesów, w tym wygrała US Open i trzykrotnie Roland Garros.

Iga Świątek odpadła z turnieju w Indian Wells, Daria Abramowicz została zrugana

Iga Świątek po zakończeniu przygody z turniejem WTA 1000 w Indian Wells (Polka w ćwierćfinale odpadła po meczu z Eliną Swioliną), szykuje się do rywalizacji w Miami Open. Co ciekawe, w pierwszym spotkaniu może dojść do pojedynku dwóch Polek. Jeśli Magda Linette pokona Rosjankę Warwarę Graczową, to w 2. rundzie turnieju zmierzy się z Igą Świątek, która z rywalizacji w 1. rundzie jest zwolniona. Wokół naszej najlepsze tenisistki znów zrobiło się nieprzyjemne zamieszanie. Nie tylko z powodu porażki z Ukrainką, lecz także ze względu na zachowanie Darii Abramowicz. Podczas meczu psycholożka niczym trener pokrzykiwała w stronę podopiecznej. Patrząc na Igę Świątek, widzieliśmy na jej twarzy irytację. Już po odpadnięciu z turnieju Daria Abramowicz została zrugana przez ekspertów. Gorzkich słów nie szczędzili psycholożce m.in. Hubert Błaszczyk i Tomasz Wolfke. Teraz na temat Igi Świątek i Darii Abramowicz wypowiedział się były tenisista Lech Sidor, który dla odmiany poruszył temat trenera Tomasza Wiktorowskiego. Gdy ten mężczyzna był szkoleniowcem naszej tenisistki, to odnosiła wielkie sukcesy. Dlaczego zatem nie trenuje już Igi?

Dlaczego Iga Świątek rozstała się z Tomaszem Wiktorowskim? W tle Daria Abramowicz

Lech Sidor zdaje się sugerować, że wpływ na tę decyzję mogła mieć wspomniana Daria Abramowicz. Sprawa jednak najpewniej pozostanie tajemnicą Igi Świątek i psycholożki. - Patrz kazus Wiktorowskiego. On nigdy nie zdradzi, jak to wyglądało, kulis nie zdradzi. Klauzulę tzw. milczenia wszyscy tam mają podpisane. Może jak będzie na emeryturze - stwierdził ekspert w podcaście "Trzeci Serwis".

Wiktorowskiego można lubić lub nie lubić, tak samo jak jego metody pracy. Ale chłopak ma charakter i tzw. jaja. Było widać na pół roku przed tym, zanim się pożegnali, że on siedzi i ma dość. Już potem zmieniali miejsca, Daria dwa piętra wyżej, a to z boku, a to kilka metrów dalej

- wskazał Sidor.

Tomasz Wiktorowski był trenerem Igi Świątek przez prawie trzy lata. Współpraca zakończyła się w marcu 2024 roku. Pod wodzą Wiktorowskiego Raszynianka wygrała m.in. US Open i trzy razy Roland Garros.

