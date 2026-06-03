Takie słowa z WTA o Mai Chwalińskiej! "Ona wie". Zamieszanie tuż przed ćwierćfinałem Roland Garros

Maja Chwalińska droga do ćwierćfinału Roland Garros

Maja Chwalińska przez wiele lat znajdowała się na obrzeżach wielkiego tenisa, a jej osiągniecia były absolutnie nie do porównania z sukcesami Igi Świątek. Niespodziewanie podczas Roland Garros 2026 role się odwróciły. Raszynianka co prawda turniej zaczęła dobrze, ale w czwartej rundzie z kretesem przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk i zakończyła swoją przygodę z French Open. Za to Maja Chwalińska najpierw przebrnęła przez trzy rundy kwalifikacji, a potem - już w głównym turnieju Roland Garros - odprawiła kolejno: Zheng Qinwen (6:4, 6:0), Elise Mertens (6:4, 6:0), Marię Sakari (1:6, 6:3, 6:2) i Diane Parry (6:3, 6:2). W środę, 3 czerwca, Polska w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalinską. I właśnie tuż przed tym pojedynkiem pojawił się na oficjalnej stronie WTA artykuł o Mai Chwalińśkiej , który wywołał niemałe zamieszanie.

WTA pisze o Mai Chwalińskiej. "Ona wie, że jest underdogiem w każdym meczu"

W tekście zwrócono uwagę na to, że tenisistka z Dąbrowy Górniczej "jest ostatnią Polką, która została w drabince".

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Leworęczna tenisistka wyrzuciła z niej Qinwen Zheng, Elisę Mertens, Marię Sakkari i Francuzkę Diane Parry po meczu 1/8 finały na Philippe Chartier. W poniedziałek Chwalińska powiedziała mediom, że jej celem na ten sezon był awans do najlepszej setki w rankingu. I z łatwością przekroczy tę granicę w najbliższy poniedziałek

- czytamy w artykule, w którym Maja Chwalińska została nazwana "Kopciuszkiem". Autorzy pokusili się też o szerszą diagnozę dotycząca Polki.

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Ona wie, że jest underdogiem w każdym meczu i ta mentalność pozwoliła jej grać w grę, w którą chce grać. Ta scena jest dla niej nowa. Zaakceptowała to, nie stawiając oczekiwań

- napisano w materiale zamieszonym na stronie WTA.

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