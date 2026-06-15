W Poznaniu trwa wielkie święto tenisa! Jest gwiazdor Wimbledonu i Otylia Jędrzejczak

W Poznaniu startuje Enea Poznań Open, gromadząc gwiazdy Wielkich Szlemów i polskie nadzieje, w tym obrońcę tytułu Maksa Kaśnikowskiego.

Na kortach zagrają czołowi tenisiści ATP oraz mocna polska reprezentacja, a także Strefa Równowagi Mentalnej z Otylią Jędrzejczak.

Odkryj, kto powalczy o zwycięstwo i nie przegap dodatkowych atrakcji, by tenisowe święto było niezapomniane!

Syn baletnicy i faworyt z Kazachstanu

Tegoroczny Enea Poznań Open zapowiada się niezwykle emocjonująco. Listę startową otwiera Aleksandr Shevchenko, notowany obecnie na 97. miejscu w rankingu ATP, który na początku roku był już w czołowej pięćdziesiątce. Tenisista z Kazachstanu przyjedzie na korty na Golęcinie prosto z paryskiego Rolanda Garrosa. Jednak oczy wielu kibiców zwrócone będą na Jana Choinskiego. Brytyjczyk o polskich korzeniach to niezwykle barwna postać. „Syn baletnicy zatańczył do drugiej rundy” – pisały o nim brytyjskie media, gdy trzy lata temu sensacyjnie debiutował na Wimbledonie, a w kolejnym meczu uległ Hubertowi Hurkaczowi. W gronie faworytów jest także ubiegłoroczny finalista Dalibor Svrcina.

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Polskie nadzieje na czele z obrońcą tytułu

Polska publiczność ostrzy sobie zęby na występy biało-czerwonych. W historii poznańskiego turnieju Polacy triumfowali trzykrotnie, a ostatnim z nich był Maks Kaśnikowski, który zwyciężył w 2024 roku. Teraz, dzięki dzikiej karcie, stanie przed szansą na obronę tytułu.

- Na szczęście przez ostatni rok nie miałem większych problemów zdrowotnych. Rehabilitacja przed turniejem w Poznaniu pozwoliła mi zachować ciągłość gry. Zagrałem dużo meczów i w tym roku wszystko idzie w dobrą stronę – przyznał Kaśnikowski.

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Poza nim na korcie zobaczymy także innych obiecujących Polaków. Dzikie karty otrzymali Daniel Michalski i jeden z największych talentów młodego pokolenia, Tomasz Berkieta. W eliminacjach powalczą z kolei Alan Ważny, Filip Pieczonka, Aleksander Błuś oraz juniorski numer jeden w Polsce, Jan Sadzik.

Nie tylko tenis. Gwiazdy sportu i strefa mentalna

Tegoroczna edycja turnieju to znacznie więcej niż tylko zmagania na korcie. Wyjątkowym dniem będzie środa, 17 czerwca, kiedy ruszy Strefa Równowagi Mentalnej. To tam porady młodym sportowcom i ich rodzicom będą udzielać prawdziwe legendy polskiego sportu: Otylia Jędrzejczak, Anna Kiełbasińska, Natalia Partyka, Natalia Madaj-Smolińska, Jan Szymański czy Maciej Lepiato.

- To wspaniała inicjatywa, wszyscy wiemy jak ważna jest dbałość o rozwój mentalny młodych sportowców. Bardzo się cieszę z udziału w tym wydarzeniu, to wpisuje się w działania mojej Fundacji – powiedziała Otylia Jędrzejczak.

Na kibiców czekają też inne atrakcje, m.in. Kino Plenerowe z filmami o tematyce sportowej oraz możliwość wygrania wzlotu balonem Enei. Turniej główny ruszył w poniedziałek, 15 czerwca, a wielki finał zaplanowano na sobotę, 20 czerwca.

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