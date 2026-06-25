Dramat Polki na Wimbledonie! Katarzyna Kawa potknęła się na ostatniej prostej, nic tylko załamać ręce

Katarzyna Kawa, po imponującej serii zwycięstw, była o krok od historycznego awansu do głównej drabinki prestiżowego Wimbledonu.

Niestety, w decydującym meczu kwalifikacyjnym uległa Amerykance Kayli Day, co zniweczyło jej marzenia o udziale w wielkoszlemowym turnieju.

Mimo bolesnej porażki Polki, wciąż mamy powody do dumy! Odkryj, które polskie tenisistki zapewniły sobie miejsce w głównej drabince.

Imponująca droga do finału kwalifikacji

Wszystko wskazywało na to, że Katarzyna Kawa jest w znakomitej formie i pewnie zmierza po awans do głównej drabinki londyńskiego szlema. Polka, rozstawiona w kwalifikacjach z numerem 14., prezentowała się na trawiastych kortach wyśmienicie. Drogę do decydującego meczu utorowała sobie w imponującym stylu.

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Najpierw w pierwszej rundzie nie dała najmniejszych szans Szwajcarce Susan Bandecchi, rozbijając ją 6:1, 6:3. Następnie stoczyła zacięty, trzysetowy bój z Włoszką Lucrezią Stefanini. Mimo problemów w drugiej partii, Kawa pokazała charakter i ostatecznie triumfowała 6:4, 2:6, 6:2. Wszystko szło zgodnie z planem, a do spełnienia marzeń brakowało już tylko jednego zwycięstwa.

Amerykanka zgasiła polskie nadzieje

Niestety, decydujące starcie z rozstawioną z numerem 32. Amerykanką Kaylą Day rozpoczęło się dla Polki fatalnie. Pierwszy set był jak zimny prysznic – rywalka szybko przejęła inicjatywę i pewnie wygrała 6:2. Wydawało się, że Kawa nie może odnaleźć swojego rytmu z poprzednich spotkań.

W drugiej partii 33-letnia tenisistka z Krynicy-Zdroju pokazała jednak ogromne serce do walki. Set był niezwykle wyrównany, a obie zawodniczki toczyły zacięty bój o każdy gem. Niestety, w kluczowych momentach więcej zimnej krwi zachowała Amerykanka. To ona przełamała Polkę w końcówce i zamknęła spotkanie, wygrywając ostatecznie 7:5 i odbierając naszej reprezentantce przepustkę do wielkoszlemowego raju.

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W głównej drabince Wimbledonu zobaczymy inne polskie tenisistki. Pewne gry są już broniąca tytułu Iga Świątek, a także Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch.

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Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu! | Super Tenis