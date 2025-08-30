Iga Świątek zmierzy się dzisiaj z Anną Kalinską w 3. rundzie US Open.

Będzie to ich trzecie spotkanie, w tym drugie w krótkim czasie po niedawnym meczu w Cincinnati.

Sprawdź, kiedy odbędzie się to starcie i gdzie można je obejrzeć!

Iga Świątek i Ann Kalinska w 3. rundzie US Open zagrają ze sobą już po raz trzeci. Polka i Rosjanka pierwszy raz zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie tego meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Po raz drugi Świątek i Kalinska zmierzyły się dwa tygodnie temu w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu wygrała ten mecz 6:3, 6:4. Kalinska praktycznie od początku pojedynku zmagała się z urazem łydki. Rosjanka ma 26 lat. Gra agresywny tenis oparty na mocnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma silny forhend. Awans do 3. rundy US Open wywalczyła, pokonując 6:1, 7:5 Julię Putincewę.

Iga Świątek rywalizację w US Open zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, a w kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lamens. Pierwszy set nie zapowiadał kłopotów, ale potem w jej grę wkradły się nerwowość i coraz więcej błędów. Polka za bardzo śpieszyła się z kończeniem akcji. Ambitnie i odważnie grająca Lamens wyczuła szansę i wykorzystała błędy Świątek, która wyraźnie się usztywniła. Na szczęście w decydującej partii nasza gwiazda opanowała sytuację. - Wpuściłam ją do meczu po pierwszym secie, a ona wykorzystała swoje szanse i od razu wiedziała, co z tym zrobić. Zdecydowanie zasłużyła na wygrane gemy. Podniosła swój poziom, popełniając mniej błędów niż w pierwszym secie, a mój poziom koncentracji, intensywności i energii nieco spadł - komentowała Polka.

Kiedy mecz Świątek - Kalinska w 3. rundzie US Open?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie US Open zostanie rozegrany w nocy z soboty na niedzielę 30/31 sierpnia 2025. Początek meczu o godzinie 1 polskiego czasu. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze i platformie HBO Max.

