W 2. rundzie US Open 2025 zagra trójka Polaków - Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Odpadła niestety Magda Linette, notując już ósmą z rzędu porażkę w 1. rundach turniejów Wielkiego Szlema. Mecze 2. rundy US Open rozgrywane będą przez dwa dni - w środę i czwartek. Cała trójka Polaków zagra w czwartek 28 sierpnia.

Iga Świątek numerem 1 po US Open? Co musi się stać, żeby wyprzedziła Arynę Sabalenkę w rankingu?

US Open: Kiedy mecze Polaków? O której godzinie?

Iga Świątek - Suzan Lames, czwartek 28 sierpnia

Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow, czwartek 28 sierpnia

Magdalena Fręch - Payton Stearns, czwartek 28 sierpnia

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie

Magdalena Fręch - Payton Stearns w 2. rundzie US Open

Magdalena Fręch przerwała serię trzech porażek, pokonując w 1. rundzie US Open 6:2, 6:2 Australijkę Talię Gibson. Tenisistka z Łodzi była faworytką przed starciem z notowaną na 105. miejscu rywalką i nie zawiodła. - W tym roku postawiłam na to, żeby się do US Open bardzo dobrze przygotować. Pojawiłam się tu wcześniej, żeby zaznajomić się z nawierzchnią, z piłkami i innymi warunkami - przyznała Magda w rozmowie z Eurosportem. Jej kolejną rywalką będzie w czwartek Amerykanka Payton Stearns (nr 49).

Kamil Majchrzak - Karen Chaczanow w 2. rundzie US Open

Kamil Majchrzak pokonał Boliwijczyka Hugo Delliena 6:1, 6:4, 6:7(5), 6:4, awansując do 2. rundy US Open. Dzięki tej wygranej tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego już na pewno wyprzedzi w rankingu ATP Huberta Hurkacza i będzie najwyżej notowanym Polakiem. Hubi niedawno wznowił treningi po kolejnej operacji kolana. Jego przerwa w grze przedłuża się, przez co spada w rankingu (wypadnie z Top-70), w którym był nieprzerwanie najwyżej z polskich tenisistów od maja 2018 r. A Majchrzak w 2. rundzie US Open zagra jutro z Rosjaninem Karenem Chaczanowem (nr 9). Polak przegrał z nim niedawno w trzech setach w 4. rundzie Wimbledonu, więc ma okazję do rewanżu. W Nowym Jorku zarobił już 154 tys. dolarów czyli ok. 565 tys. zł