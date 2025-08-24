Zmroziło nas, gdy zobaczyliśmy wyniki Magdy Linette. Aż trudno uwierzyć, że idzie jej tak źle

Czarna seria Magdy Linette. Nie wygrała tam od dwóch lat

Magda Linette od wielu lat należy do szerokiej czołówki kobiecego tenisa. Choć może nie wygrywa wielu turniejów – na koncie ma trzy tytuły rangi 250 – to regularnie punktuje w mniejszych i większych turniejach, a co jakiś czas potrafi postraszyć faworytki. Tak było niedawno w Cincinnati, gdzie dotarła do 4. rundy, po drodze pokonując Jessicę Pegulę, 4. rakietę świata. Obecnie Polka zajmuje 36. miejsce w rankingu, choć jakiś czas temu mogło wydawać się, że na nieco dłużej zagości w wyższych „partiach” rankingu. Wpływ na to miał przede wszystkim półfinał Australian Open osiągnięty w 2023 roku.

Naomi Osaka naprawdę powiedziała tak o Wiktorowskim! Czegoś takiego nie słyszy się często

Niestety, od tego momentu Linette mocno obniżyła loty w turniejach Wielkiego Szlema. We wspomnianym 2023 roku na French Open przegrała już w 1. rundzie. Na Wimbledonie było tylko nieco lepiej, ponieważ dotarła do 3. rundy, a następnie, w ostatnim turnieju wielkoszlemowym w roku, czyli US Open, dotarła tylko do drugiej rundy. Mało kto myślał wtedy, że wygrany mecz 1. rundy US Open 2023 będzie... ostatnim (póki co) zwycięstwem Magdy Linette w turniejach wiekoszlemowych.

Iga Świątek o relacjach z Wimem Fissettem: Jestem uparta, ale się przyzwyczaił

Od US Open 2023 Magda Linette zagrała w każdym turnieju Wielkie Szlema w 2024 i 2025 roku. Niestety, za każdym razem przegrywała już w 1. rundzie! Oznacza to, że Linette ma za sobą w tej chwili bardzo niechlubną serię 8 porażek w 1. rundach turniejów wielkoszlemowych z rzędu. Jako że US Open to ostatnia impreza tego typu w roku, to na ewentualne przełamanie tej serii Linette będzie musiała poczekać przynajmniej do 2026 roku.

Magda Linette przegrała już w 1. rundzie US Open! Dwa sety morderczej walki