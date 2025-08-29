Aż trójka Polaków – Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak – zagra w 3. rundzie US Open 2025.

Świątek zmierzy się z Kalinską, Fręch z Gauff, a Majchrzak z Riedim.

Sprawdź szczegóły meczów i szanse Polaków na awans!

W 3. rundzie US Open 2025 zagra aż trójka Polaków - Iga Świątek, Magdalena Fręch i Kamil Majchrzak. Odpadła niestety Magda Linette, notując już ósmą z rzędu porażkę w 1. rundach turniejów Wielkiego Szlema. Mecze 3. rundy US Open rozgrywane będą przez dwa dni - w piątek i w sobotę. Cała trójka Polaków zagra w sobotę 30 sierpnia.

US Open: Kiedy mecze Polaków? O której godzinie?

Iga Świątek - Anna Kalinka, sobota 30 sierpnia

Kamil Majchrzak - Leandro Riedi, sobota 30 sierpnia

Magdalena Fręch - Coco Gauff, sobota 30 sierpnia

Iga Świątek - Anna Kalinska w 3. rundzie US Open

Iga Świątek i Ann Kalinska w 3. rundzie US Open zagrają ze sobą już po raz trzeci. Polka i Rosjanka po raz pierwszy zmierzyły się w lutym 2024 r. w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Świątek przegrała to spotkanie 4:6, 4:6, a potem okazało się, że trakcie tego meczu zmagała się z koronawirusem, co wykazały przeprowadzone po spotkaniu badania. Po raz drugi Świątek i Kalinska zmierzyły się dwa tygodnie temu w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Mistrzyni Wimbledonu na drodze do triumfu wygrała ten mecz 6:3, 6:4. Kalinska praktycznie od początku pojedynku zmagała się z urazem łydki. Rosjanka ma 26 lat. Gra agresywny tenis oparty na mocnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Ma silny forhend. Awans do 3. rundy US Open wywalczyła, pokonując 6:1, 7:5 Julię Putincewę.

Magdalena Fręch - Coco Gauff w 3. rundzie US Open

Magdalena Fręch w 3. rundzie zagra z Coco Gauff, więc poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko. Amerykanka to 3. rakieta świata i aktualna mistrzyni Roland Garros. US Open wygrała w 2023 r. Magda Fręch grała z nią dwa razy i oba te spotkania przegrała wyraźnie, oba w 2024 r. - 1:6, 2:6 w Australian Open i 3:6, 3:6 w Rzymie. Coco Gauff ostatnio była jednak w wyraźnie słabszej formie.

Kamil Majchrzak - Leandro Riedi w 3. rundzie US Open

Kamil Majchrzak w świetnym stylu odrobił stratę 0-2 w setach, obronił pięć piłek meczowych i pokonał Rosjanina Karena Chaczanowa 2:6, 6:7(4), 6:4, 7:5, 7:6(10-5). Zrewanżował się rywalowi za serię czterech porażek, w tym niedawną na Wimbledonie. W nagrodę zagra z 23-letnim Szwajcarem Leandro Riedim, który sklasyfikowany jest na dopiero 435. miejscu ATP, ale w US Open robi furorę. Jak burza przeszedł przez kwalifikacje, a potem ograł Pedro Martineza i Francisco Cerundolo