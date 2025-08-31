Iga Świątek jest już w 4. rundzie US Open. Polka rywalizację w Nowym Jorku zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango, w kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lemans, a teraz okazała się lepsza od Rosjanki Anny Kalinskiej. Jest zatem już tylko jedno zwycięstwo od powtórzenia w US Open wyniku sprzed roku, kiedy odpadła w ćwierćfinale. Wiceliderka rankingu WTA po triumfie w Cincinnati wyrosła na główną faworytkę do triumfu w całym US Open. Jeszcze niedawno bukmacherzy wyżej oceniali szanse Aryny Sabalenki, ale potem w ich notowaniach na czoło stawki wysunęła się już Polka.

Z kim gra Iga Świątek w 4. rundzie US Open?

Iga Świątek w 4. rundzie US Open zagra z Jekateriną Aleksandrową. Rosjanka łatwo pokonała 6:0, 6:1 Niemkę Laurę Siegemund. Świątek i Aleksandrowa grały ze sobą już sześć razy. Bilans tej rywalizacji to 4-2 dla Polki. Ostatnio Iga pokonała tę rywalkę 6:4, 7:6 na trawie w Bad Homburg. Wcześniej górą była Rosjanka - 6:4, 6:2 w Miami Open 2024. Zaczęło się od zwycięstwa Aleksandrowej 6:4, 6:2 w rozgrywanym w pandemicznej bańce turnieju WTA w Melbourne na początku 2021 r. Potem Iga Świątek stoczyła niesamowity bój z Aleksandrową w Ostrawie w 2022 r. Przeziębiona Polka wygrała wtedy 7:6, 2:6, 6:4. Potem Iga ograła ją 6:4, 6:7, 6:3 w Madrycie w 2023 r. i ten mecz też był niezwykle dramatyczny. Następnie Świątek wygrała z Aleksandrową 6:1, 6:4 w Dausze w 2024 r. Aleksandrowa gra agresywny tenis, uderza piłki mocno i płasko, bardzo mocno serwuje i returnuje. Dobrze gra przy siatce.

Kiedy Iga Świątek z Aleksandrową w 4. rundzie US Open

Mecz Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa w 4. rundzie US Open 2025 zostanie rozegrany we wtorek 2 września. Czekamy na plan gier i godzinę meczu. Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online na Eurosporcie Extra w Playerze.

