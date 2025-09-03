O której gra Iga Świątek dzisiaj z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale US Open? TRANSMISJA

Iga Świątek zmierzy się z Amandą Anisimovą w ćwierćfinale US Open.

Będzie to rewanż za finał Wimbledonu, w którym Polka zdominowała Amerykankę, wygrywając 6:0, 6:0.

Kiedy ćwierćfinał Świątek - Anisimova i gdzie obejrzeć transmisję?

Iga Świątek zagra w ćwierćfinale US Open, a jej rywalką będzie Amanda Anisimova, która pokonała 6:0, 6:3 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię. Polka i Amerykanka mają po 24 lata i znają się dobrze jeszcze z czasów juniorskich. W seniorskim tourze rozegrały jeden mecz, którego fanom Igi Świątek nie trzeba przypominać. Polka zdemolowała bezradną Amerykankę 6:0, 6:0 w finale tegorocznego Wimbledonu. Po tym spotkaniu załamana tenisistka z USA zalała się łzami.

Historia Amandy Anisimovej jest niesamowita. Tenisistka z Florydy wróciła do gry po długiej przerwie spowodowanej problemami psychicznymi. Zmagała się z wypaleniem i depresją. Po Wimbledonie zadebiutowała w Top-10 rankingu WTA, w którym zajmuje teraz 9. miejsce. Mająca rosyjskie korzenie Amerykanka ma ogromny talent i już dawno temu wróżono jej wielką karierę. W 2017 roku wygrała juniorski Roland Garros i już wtedy okrzyknięto ją "nową Marią Szarapową". Słynną Rosjankę przypominała stylem gry i wyglądem. Jest wysoka (180 cm), prezentuje agresywny tenis, a jej największa broń to potężny bekhend. Bardzo dobrze też serwuje. Jej ofensywny styl idealnie pasuje do szybkich kortów.

Iga Świątek - Amanda Anisimova w ćwierćfinale US Open

Amanda Anisimova bardzo ceni i szanuje Igę Świątek. Przed finałem Wimbledonu została zapytana o Polkę i nie mogla jej się nachwalić. - Iga jest niesamowitą zawodniczką i była dla mnie inspiracją - powiedziała Amanda Anisimova o Idze Świątek.

Iga Świątek rywalizację w US Open zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Kolumbijką Emilianą Arango. W kolejnej rundzie pokonała z problemami 6:1, 4:6, 6:4 Holenderkę Suzan Lemans, a następnie okazała się lepsza od Rosjanki Anny Kalinskiej, wygrywając 7:6(2), 6:4. W 4. rundzie ograła 6:3, 6:1 Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową i powtórzyła już wynik sprzed roku, gdy odpadła z US Open właśnie w 1/4 finału.

Kiedy gra Iga Świątek w ćwierćfinale US Open? DATA i GODZINA

Mecz Iga Świątek - Amanda Anisimova w 1/4 finału US Open zostanie rozegrany w środę 3 września. Początek meczu Świątek - Anisimova po godzinie 19 polskiego czasu (nie wcześniej, drugi mecz od godz. 17.30 po Auger-Aliassime - De Minaur). Transmisje TV z US Open na antenach Eurosportu 1 i 2 oraz online w Eurosporcie Extra na platformach streamingowych Player i HBO Max.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie