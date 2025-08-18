Fatalne wieści przed finałem z udziałem Igi Świątek. Można tylko załamać ręce

Świątek znów zmierzy się z Paolini w finale. Złe wieści dla kibiców

Iga Świątek ma szansę na kolejny tytuł w tym roku. Po wygraniu Wimbledonu Polka stosunkowo szybko odpadła z turnieju w Montrealu, gdzie zatrzymała się na 4. rundzie – przegrała z Clarą Tauson, którą niedawno ograła na londyńskiej trawie – jednak w kolejnych zmaganiach, tym razem w Cincinnati, Świątek poradziła sobie już znacznie lepiej. W turnieju rangi Masters 1000 dotarła już do finału i ma dużą szansę na tytuł. W meczu o trofeum jej rywalką będzie Jasmine Paolini i to Polka będzie zdecydowaną faworytką tego spotkania – do tej pory ograła Paolini już 6-krotnie (w tym raz w tym roku) i robiła to na każdej możliwej nawierzchni. Mecz u polskich kibiców może budzić podwójne emocje, bo Paolini nie wstydzi się swoich polskich korzeni i m.in. świetnie mówi w naszym języku. Ale kibice będą mieli spory problem przed tym meczem.

Do tej pory mecze Igi Świątek w Cincinnati rozgrywane były o 17 lub 19 polskiego czasu, czyli w bardzo dogodnej porze. Warto jednak pamiętać, że wówczas w tamtej części USA była godzina... 11 lub 13. Raczej nie można było mieć nadziei, że finał tak prestiżowego turnieju znów rozegrany zostanie o tak wczesnej porze i niestety – organizatorzy zdecydowali, że finał pań rozpocznie się o godzinie 18 czasu lokalnego, czyli w Polsce będzie wtedy... 12 w nocy z poniedziałku na wtorek! Z pewnością wielu fanów Polki (ale też i Włoszki, bo dla kibiców Paolini sytuacja jest identycznie zła) ominie to spotkanie nie tylko ze względu na późną porę – bo o ile w dzień wolny można by było przemęczyć się do tej godziny, tak trudniej się na to zdecydować między jednym a drugim dniem pracującym.

Przed meczem warto zauważyć, że choć Iga Świątek jest najmłodszą zawodniczką w erze Open, która trzy razy z rzędu zagrała w półfinale turnieju WTA Cincinnati, to jest to... jej dopiero pierwszy finał. Dla Polki będzie to szansa na zdobycie 24. trofeum w karierze, a dla Włoszki dopiero 4. Paolini, w porównaniu do Świątek, ma kiepski bilans wygranych finałów – przegrała aż 5 z 8 decydujących meczów! Świątek natomiast przegrała... też 5 finałów, ale rozegrała ich 28!

