Iga Świątek - Anna Kalinska Transmisja NA ŻYWO, STREAM ONLINE i TV. Gdzie oglądać WTA Cincinnati?

Iga Świątek zagra dzisiaj z Anną Kalinską w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati. Polka i Rosjanka grały ze sobą tylko raz. W lutym 2024 r. Świątek przegrała z Kalinską 4:6, 4:6 w półfinale turnieju WTA w Dubaju. Potem okazało się, że trakcie tego meczu zmagała się z koronawirusem i miała problemy z oddychaniem. Rosjanka ma 26 lat. Gra agresywny tenis oparty na mocnych płaskich uderzeniach z głębi kortu. Znana z urody Anna Kalinska była dziewczyną Jannika Sinnera, ale już się rozstali.

Iga Świątek i Anna Kalinska w piątek powalczą o awans do półfinału turnieju WTA w Cincinnati. Zaczną już o godzinie 11 lokalnego czasu (godz. 17 czasu polskiego), co bardzo zdenerwowało Rosjankę. Anna Kalinska bardzo późno w nocy ze środy na czwartek pokonała swoją rodaczkę Jekaterinę Aleksandrową 3:6, 7:6(5), 6:1. Dlatego miała nadzieję, że z Igą Świątek zagra później i będzie miała więcej czasu na regenerację. Organizatorzy turnieju i władze WTA zaplanowali jedna mecz Polki z Rosjanką bardzo wcześnie. To zrozumiałe, bo w piątek zostaną rozegrane wszystkie cztery ćwierćfinały, a Świątek i Kalinska są w górnej połowie drabinki, która grała mecze wcześniej niż dolna połowa. Mimo to rosyjska tenisistka jest rozgoryczona i uważa, że została niesprawiedliwie potraktowana. Zarzuca WTA i organizatorom turnieju stronniczość. Żale wylała na Instagramie:

"Jak WTA i turniej mogą oczekiwać, że sportowcy będą występować na najwyższym poziomie, skoro harmonogram jest tak niesprawiedliwy? Po meczu z Aleksandrową wróciłam do domu z miejsca zawodów o godzinie 2:40 nad ranem i poszłam spać dopiero o 4:00. Trochę się przespałam i wróciłam na miejsce, żeby potrenować. Potem mój mecz został zaplanowany na 11:00 na jutro. Jak turniej i WTA oczekują, że się zregeneruję i dostosowuję mój rytm snu, który jest jednym z najważniejszych aspektów regeneracji? Wydaje się to trochę stronnicze" - napisała na Instastories Anna Kalinska.

Gdzie oglądać mecz Świątek - Kalinska w WTA Cincinnati?

Mecz Iga Świątek - Anna Kalinska w ćwierćfinale turnieju WTA w Cincinnati zostanie rozegrany w piątek 15 sierpnia 2025. Początek meczu o godzinie 17 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Świątek - Kalinska na antenie Canal+ Sport 2 oraz online na Canal+ ONLINE.

Poniżej galeria zdjęć znanej z urody Anny Kalinskiej:

