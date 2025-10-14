Iga Świątek będzie miała jeszcze trudniej! Dawid Celt nie miał żadnych wątpliwości

Piotr Mika
2025-10-14 8:55

Iga Świątek poniosła bardzo bolesną porażkę w starciu z Jasmine Paolini w 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Wuhan. Polka była wyraźnie gorsza od Włoszki i uległa jej niezwykle wysoko 1:6, 2:6, co się jej praktycznie nie zdarza. Zdaniem Dawida Celta, kapitana reprezentacji Polski tenisistek, nadchodzące miesiące wcale czy lata wcale nie będą dla Igi Świątek łatwiejsze!

Iga Świątek musi mieć się na baczności. Dawid Celt zapowiada kolejne trudności

Dla Igi Świątek porażka z Jasmine Paolini byłą z najbardziej spektakularnych w historii. Tak mało gemów ugrała, łącznie z tym meczem, w zaledwie 7 spotkaniach, z czego 5 z nich miało miejsce... w 2019 roku, gdy debiutowała w cyklu WTA. To tylko pokazuje, jak bardzo w ostatnim roku zmienił się układ sił na światowych kortach – choć Polka wciąż jest czołową zawodniczką świata, obecnie wiceliderką rankingu WTA, to już nie dominuje tak w meczach ze swoimi rywalkami. A jak przegrywa, to coraz częściej w sposób wyraźny i to nie tylko z Jeleną Ostapenko. I niestety, zdaniem eksperta i trenera Dawida Celta, już wcale nie będzie łatwiej.

Oczywiście, Iga Świątek w tym sezonie bije także pozytywne rekordy i niewykluczone, że jest takich nawet więcej. Bo jak wiele razy jakaś zawodniczka potrafiła wygrać 6:0, 6:0 w finale turnieju wielkoszlemowego? Do tego Świątek jest już absolutną rekordzistką, jeśli chodzi o wygrane pierwsze mecze na turniejach rangi WTA – żadna zawodniczka w historii, w erze Open, nie miała tak długiej serii wygranych pierwszych meczów, co oznacza, że Polka potrafi utrzymać koncentrację od pierwszych rund w każdym turnieju, w jakim występuje. Ale nie jest to już taka dominacja na korcie jak w 2022, 2023 czy w pierwszej połowie 2024 roku.

5 lat temu Iga Świątek wygrała pierwszego Rolanda Garrosa! Zobacz zdjęcia w galerii poniżej:

Iga Świątek pięć lat temu wygrała Roland Garros 2020
10 zdjęć

Zdaniem Dawida Celta, kapitana polskiej reprezentacji siatkarek, a prywatnie męża wybitnej polskiej tenisistki Agnieszki Radwańskiej, nadchodzący czas w karierze Igi Świątek wcale nie będzie łatwiejszy. Jego zdaniem mecz z Paolini pokazał, jak mocno Iga jest wycieńczona grą na najwyższym poziomie. – Paolini na Igę zawsze wychodzi z bardzo pozytywną energią i potrafi wyeksponować swój najlepszy tenis. Ona zaczęła bardzo mocno, bardzo szybkie granie, narzucanie swojego tempa, zmiany kierunków, wejścia. Zakręciła Igą strasznie. A u Igi było widać to, że miała nawet problemy wejść na obroty, trochę się zmęczyć, złapać temperatury. Jej głowa miała już dość tego grania – zauważył Celt w podcaście „Break Point”.

Mąż Agnieszki Radwańskiej zauważył też, że Świątek znów ma za sobą sezon z bardzo dużą liczbą wygranych meczów, co tylko pokazuje, jaki wysiłek wkłada w rywalizację. Jego zdaniem, Polce będzie teraz już tylko trudniej. – Ten mecz z Paolini tylko potwierdził, że tego prądu jest mało, że jest zmęczenie. To jest czwarty rok z rzędu, w którym Iga gra z ponad 60 zwycięstwami. Jest tego dużo... Takie są fakty. Czy można było coś zrobić inaczej, lepiej, mniej, więcej, to już pytania do sztabu. Te obciążenia wychodzą. Z każdym kolejnym rokiem będzie tylko trudniej, nie łatwiej – ocenił Dawid Celt. Teraz przed Igą Świątek już tylko WTA Finals, które rozpocznie się 1 listopada. Oznacza to, że Polka będzie miała ponad 2 tygodnie odpoczynku przed finałem sezonu. 

IGA ŚWIĄTEK
DAWID CELT