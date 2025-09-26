WTA Pekin: O której mecz Iga Świątek - Yue Yuan? Kiedy gra Polka w 2. rundzie? Znamy godzinę!

Iga Świątek świetnie rozpoczęła azjatycką część sezonu. W Seulu wygrała turniej rangi WTA 500, choć w finale z Jekateriną Aleksandrową musiała się nieźle napocić. Kibice, którzy martwili się o jej formę w związku z urazem, z którym grała podczas US Open, dostali potwierdzenie, że problemy są już za 24-latką. Czasu na świętowanie nie było jednak dużo, bo już w środę (24 września) ruszył turniej WTA 1000 w Pekinie. Polka, która rok temu nie grała w Azji, może teraz zdobyć mnóstwo punktów i zbliżyć się do Aryny Sabalenki - nieobecnej w Pekinie. Kiedy pierwszy mecz Świątek w Chinach?

WTA Pekin: Kiedy mecz Świątek - Yuan w 2. rundzie?

Pod nieobecność wielkiej rywalki to wiceliderka rankingu WTA jest najwyżej rozstawioną tenisistką w Pekinie. Z "1" trafiła do górnej części drabinki, która rozgrywa swoje mecze dzień po tej dolnej. Jako rozstawiona zawodniczka Świątek miała też "wolny los" w pierwszej rundzie i zmagania w stolicy Chin rozpocznie od 2. rundy. W czwartek (25 września) poznała swoją rywalkę.

Będzie to zwyciężczyni meczu z Julią Putincewą - Chinka Yue Yuan. To grającą z "dziką kartą" od organizatorów reprezentantka gospodarzy, która zaskakująco pewnie ograła wyżej notowaną Kazaszkę 6:3, 6:3. Z kolei mecz Świątek z Yuan odbędzie się w sobotę, 27 września. O której godzinie?

Iga Świątek o krok od historycznego osiągnięcia! Nawet nie musi wygrać turnieju w Pekinie, wystarczy ćwierćfinał

W piątek pojawił się oficjalny plan gier na sobotę. Zgodnie z przewidywaniami występ turniejowej "1" i największej gwiazdy turnieju zaplanowano na korcie centralnym w Pekinie. Świątek zagra na nim z Yuan w drugim meczu dnia od godziny 5:00 czasu polskiego - ok. 6:30, zaraz po zakończeniu spotkania Mirra Andriejewa - Lin Zhu.

W piątek odpadła Linette

Turniej w Pekinie rozpoczął się fatalnie dla polskich kibiców. Magdalena Fręch przegrała w czwartek mecz pierwszej rundy z Niemką Ellą Seidel (5:7, 4:6). Podobnie jak Świątek, od drugiej rundy swoje zmagania zaczęła Magda Linette, która w ostatniej chwili zyskała rozstawienie wobec rezygnacji jednej z rywalek i nie musiała grać już w środę. W piątek w swoim pierwszym meczu przegrała jednak z Czeszką Marie Bouzkovą (5:7, 5:7) i odpadła z turnieju. Iga pozostała jedyną Polką w głównym turnieju.