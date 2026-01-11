W meczu pełnym zwrotów akcji Legia Warszawa prowadziła już 12 punktami, by ostatecznie przegrać.

Trener Heiko Rannula wskazuje na problemy mentalne i zmęczenie rozgrywających jako przyczynę porażki.

Ojars Silins podkreśla, że kluczem do sukcesu jest poprawa mentalności zespołu.

Czy Legia znajdzie sposób na przezwyciężenie problemów i poprawi swoją pozycję w lidze?

W tym spotkaniu było pełno zwrotów akcji i niesamowita dramaturgia na finiszu. W pierwszej kwarcie Zieloni Kanonierzy odskoczyli na dziesięć punktów, ale nie zdołali tego utrzymać. Wszystko roztrwonili i przegrali ją dwoma oczkami. W drugiej części szczeciński zespół zwiększył dystans i do przerwy prowadził 44:38.

Jayvon Graves starał się, ale to za mało na ekipę Wilków Morskich

Trzecia kwarta należała do gości, którzy odrobili stratę i po trzydziestu minutach był remis 63:63. W ostatniej części Legia uciekła gospodarzom na dwanaście punktów. Tyle że to nie złamało Wilków Morskich. W końcówce przegrywali już tylko jednym punktem, aby ostatecznie zwyciężyć!

W Legii najskuteczniejszy był Jayvon Graves, który zdobył 18 punktów i miał cztery asysty. Shane Hunter i Race Thompson uzyskali po 13 punktów, a Andrzej Pluta uzbierał ich 12.

Heiko Rannula: Kończenie meczów to największy problem Legii

Trudno się dziwić, że trener Heiko Rannula był zawiedziony przegraną w takich okolicznościach.

- Gospodarze nie poddawali się do końca - przyznał Rannula. - To nie pierwszy raz w tym sezonie, kiedy nie potrafiliśmy zamknąć meczu. Mamy załamania mentalne. Mieliśmy jedno w pierwszej połowie, a w drugiej można powiedzieć, że nasi rozgrywający byli już zbyt zmęczeni i wtedy zaczęła się panika. Zamykanie meczów, kończenie ich, to jest teraz nasz największy problem. Mamy także problemy z rozgrywającymi, więc musimy znaleźć rozwiązanie - dodał estoński szkoleniowiec.

Ojars Silins: Mentalność Legii wciąż nie jest na odpowiednim poziomie

Ojars Silins stwierdził, że problem koszykarzy mistrza Polski tkwi w przygotowaniu mentalnym. Dorobek Łotysza to 11 punktów.

- Gratulacje dla Szczecina - ocenił Ojars Silins. - Myślę, że oba zespoły miały w tym meczu wiele wzlotów i upadków, a my zaliczyliśmy ten ostatni zjazd. Zbyt wiele razy w tym sezonie mieliśmy takie momenty. To kwestia mentalności, nad którą musimy pracować na treningach. Chyba musimy po prostu przez to przejść. Mamy talent, ale mentalność wciąż nie jest na odpowiednim poziomie - podkreślił Łotysz.

Legia zajmuje piąte miejsce w lidze. W następnej kolejce zmierzy się na wyjeździe z ekipą Miasto Szkła Krosno.

