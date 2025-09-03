- Pierwsza porażka Polaków na EuroBaskecie po serii zwycięstw.
- Biało-czerwoni po zaciętym meczu ulegli Francji wynikiem 76:83.
- Przed kadrą kluczowe starcie z Belgią, które zadecyduje o miejscu w grupie.
- Co musi się stać, aby Polacy zapewnili sobie awans z drugiej pozycji?
Zabójczy Yabusele i pierwsza porażka Polaków
To był wieczór wielkich emocji w katowickim Spodku. Polscy koszykarze, niesieni dopingiem publiczności, postawili twarde warunki faworyzowanym Francuzom. Mecz był wyrównany od samego początku, a podopieczni trenera Igora Milicica momentami przejmowali inicjatywę. Po świetnej drugiej kwarcie biało-czerwoni schodzili na przerwę, prowadząc 44:41, co rozbudziło apetyty kibiców na czwarte zwycięstwo z rzędu w turnieju.
Niestety, w drugiej połowie klasę pokazał lider rywali, Guerschon Yabusele. Skrzydłowy zdobył aż 36 punktów i był praktycznie nie do zatrzymania. Mimo że Polacy walczyli do samego końca, a w ostatnich minutach zdołali zniwelować straty, to „Trójkolorowi” ostatecznie przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.
W polskiej ekipie tradycyjnie wyróżnili się liderzy. Najwięcej punktów zdobył Jordan Loyd (18), a świetne zawody rozegrali również kapitan Mateusz Ponitka (16) oraz waleczny Michał Sokołowski (15). Była to pierwsza przegrana naszej kadry w turnieju, po wcześniejszych zwycięstwach nad Słowenią, Izraelem i Islandią.
Polska - Belgia: Mecz o wszystko
Porażka z Francją, choć bolesna, nie przekreśla szans Polaków na bardzo dobre miejsce w grupie. Wręcz przeciwnie – teraz wszystko w rękach i głowach naszych zawodników. Po dniu przerwy, w czwartek, biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Belgii w ostatnim meczu fazy grupowej.
Stawka tego spotkania jest ogromna. Jeśli Polacy pokonają Belgów, zapewnią sobie drugie miejsce w grupie D, co będzie doskonałą pozycją wyjściową przed fazą pucharową mistrzostw Europy. Cała drużyna, na czele z kapitanem Mateuszem Ponitką, jest zdeterminowana, by zrehabilitować się za porażkę i zakończyć zmagania grupowe cennym zwycięstwem.
Kiedy mecz Polska - Belgia na Eurobasket 2025?
Polska zmierzy się z Belgią w ostatnim meczu fazy grupowej Eurobasketu 2025 w czwartek, 4 września. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:30. Po tym meczu wyjaśni się nasza sytuacja przed fazą pucharową, choć rywala w 1/8 finału poznamy dopiero po zakończeniu równolegle rozgrywanego spotkania Hiszpania - Grecja.