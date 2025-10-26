Mecz Górnika Zabrze z Jagiellonią Białystok zakończył się kontrowersyjną decyzją sędziowską, która wpłynęła na wynik.

Arbiter Bartosz Frankowski ukarał obrońcę Górnika jedynie żółtą kartką za faul, który zdaniem wielu powinien skutkować czerwoną.

Trener Jagiellonii ostro skrytykował decyzję, a PZPN zawiesił sędziów odpowiedzialnych za tę sytuację.

Jakie konsekwencje czekają arbitrów i czy ta decyzja zmieni postrzeganie VAR w polskiej piłce?

W 13. kolejce PKO BP Ekstraklasy doszło do spotkania na szczycie, w którym Górnik Zabrze podejmował Jagiellonię Białystok. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 2:1, jednak po ostatnim gwizdku dyskutowano o błędzie sędziego Bartosza Frankowskiego i jego asystentów z wozu VAR.

Skandal w Zabrzu. Ta decyzja wypaczyła wynik meczu?

Do kluczowej sytuacji doszło przy stanie 1:1. Piłkarze Jagiellonii wyprowadzili kontratak. Grecki napastnik gości, Dimitros Rallis, wychodził na czystą pozycję, mając przed sobą bramkarza Górnika. Obrońca zabrzan Josema zatrzymał go w nieprzepisowy sposób. Sędzia Bartosz Frankowski ukarał defensora jedynie żółtą kartką, a nie czerwoną. Jego decyzji nie zmienili sędziowie odpowiedzialni za system VAR.

Trener Jagiellonii nie gryzł się w język. "Wszyscy to widzieli"

Po meczu wściekłości nie krył trener lidera Ekstraklasy, Adrian Siemieniec. W pomeczowej wypowiedzi jednoznacznie stwierdził, że błąd arbitra miał decydujący wpływ na losy spotkania.

– Ta sytuacja była w końcowym rozrachunku kluczowa dla wyniku. Nie chcę zakłamywać rzeczywistości. Jeśli coś jest tak oczywiste, nie będę udawał, że wszystko jest w porządku, jeśli wszyscy widzieli, że powinna być czerwona kartka – grzmiał szkoleniowiec, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Jest oficjalny komunikat! PZPN zawiesza sędziów

Na reakcję władz polskiej piłki nie trzeba było długo czekać. Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN, Marcin Szulc, zwołał pilne posiedzenie. Decyzja w sprawie arbitrów meczu w Zabrzu była jednomyślna. W oficjalnym komunikacie poinformowano o zawieszeniu sędziów.

"Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc tuż po zakończeniu spotkania 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Jagiellonią Białystok zwołał w trybie pilnym posiedzenie Prezydium KS PZPN. Członkowie Kolegium byli jednomyślni w ocenie sytuacji, w której sędzia powinien odgwizdać faul i ukarać czerwoną kartką zawodnika Górnika Zabrze. Sędziowie, którzy są odpowiedzialni za podjęcie błędnej decyzji, czasowo nie będą uwzględniani w obsadzie w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych" - czytamy w komunikacie Kolegium Sędziów PZPN.

Oznacza to, że zarówno sędzia główny, Bartosz Frankowski, jak i arbitrzy VAR, poniosą konsekwencje swojego błędu i przez pewien czas nie będą prowadzić meczów.

Komunikat Kolegium Sędziów PZPN Przewodniczący Kolegium Sędziów Marcin Szulc tuż po zakończeniu spotkania 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Górnikiem Zabrze a Jagiellonią Białystok zwołał w trybie pilnym posiedzenie Prezydium KS PZPN. Członkowie Kolegium byli… pic.twitter.com/nROe2rOMym— PZPN (@pzpn_pl) October 26, 2025

