W meczu I ligi Polonia Warszawa pokonała faworyzowaną Wisłę Kraków, przerywając serię gospodarzy.

Decydująca bramka padła w końcówce spotkania, a zwycięstwo zapewnił Dave Gnaase po zespołowej akcji.

Trener Mariusz Pawlak wyraził zadowolenie z postawy swojej drużyny, podkreślając wagę trzech punktów zdobytych na trudnym terenie.

Po dziesięciu minutach Robert Dadok zaskoczył bramkarza Białej gwiazdy strzałem z rzutu wolnego. Pomocnik Czarnych Koszul trafił w trzecim spotkaniu z rzędu. W tym sezonie ma już pięć bramek w dorobku w lidze.

Mariusz Pawlak: Nie każdy umie wygrać na Wiśle

Jednak gospodarze odpowiedzieli błyskawicznie, bo Angel Rodado wykorzystał rzut karny. To był 16. gol Hiszpana w rozgrywkach. Po chwili krakowianie zdobyli bramkę, ale sędzia jej nie uznał, bo gracz Wisły był na spalonym. W końcówce meczu Dave Gnaase zapewnił zwycięstwo po kombinacyjnej akcji drużyny.

- Nie każdy może wygrać na Wiśle - powiedział trener Mariusz Pawlak. - Trzeba zrobić wiele, żeby z tak silnym zespołem na I ligę zdobyć punkt, a co dopiero trzy. Można popełnić jeden, maksymalnie dwa błędy. Popełniliśmy je przy stracie bramki i w ostatniej akcji, gdy jednym okiem widziałem piłkę w siatce. Plan i podejście do meczu to jest mało. Najważniejsza jest jego realizacja - zaznaczył.

Mateusz Kuchta z jubileuszem na zapleczu Ekstraklasy

Szkoleniowiec Polonii nie ukrywał satysfakcji z postawy podopiecznych w Krakowie.

- Uważam, że zespół wyglądał bardzo dobrze - analizował Pawlak. - Graliśmy z liderem, który zmierza do Ekstraklasy. Duże słowa uznania dla mojego zespołu. Nie byliśmy zespołem, który stał i czekał na rywala, ale chciał zagrać na swoich zasadach. Nie wszystko się udało, ale dążyliśmy do celu i go osiągnęliśmy. W naszej sytuacji trzy punkty to bardzo dużo. Nie patrzymy na tabelę, bo ona jest najważniejsza na koniec sezonu. Gratulację dla kapitana Mateusza Kuchty. To był jego 200. mecz w I lidze i 62. dla Polonii. Wygrywamy na trudnym terenie, z trudnym przeciwnikiem. Uważam, że idziemy w dobrym kierunku - podkreślił.

Polonia zagra w stolicy z Odrą Opole

W następnej kolejce Polonia zagra na Konwiktorskiej z Odrą Opole. W tej serii Znicz przegrał u siebie 0:2 z Chrobrym Głogów. Pruszkowianie zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Kolejnym rywalem będzie na wyjeździe Ruch Chorzów.

