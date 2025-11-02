Górnik Zabrze zrewanżował się Arce Gdynia, demolując ją 5:1 w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy.

Zabrzanie dominowali od początku, a po przerwie, mimo chwilowego wyrównania, szybko odzyskali kontrolę, strzelając kolejne bramki.

Jakie kluczowe momenty zadecydowały o tak wysokim zwycięstwie Górnika i co o swoim występie powiedział jeden z bohaterów meczu?

Przed kilkoma dniami Górnik pokonał Arkę 2:1 w 1/16 finału Pucharu Polski, ale triumf zapewnił sobie dopiero w końcówce. Tym razem zabrzanie nie czekali do końca spotkania i wręcz zdemolowali gdynian 5:1 w 14. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Już w pierwszym kwadransie gospodarze zaskoczyli obronę przyjezdnych. Zrobił to Sondre Liseth, który strzelił gola numer pięć w tej edycji.

Marcel Łubik pomylił się po przerwie

Jednak zaraz po przerwie Arka wyrównała. Błąd bramkarza Marcela Łubika wykorzystał Nazarij Rusyn. Jednak odpowiedź śląskiego zespołu była błyskawiczna, bo efektownym strzałem popisał się Maksym Chłań. Po tym trafieniu wydawało się, że Górnik znalazł się w opałach, bo sędzia za moment podyktował rzut karny dla gości. Tyle że po analizie VAR zmienił decyzję, bo jeden z graczy gdynian był na pozycji spalonej.

Zabrzańska maszyna ruszyła z przytupem

Zabrzanie tak się za moment rozpędzili, że po prostu zdemolowali beniaminka. Najpierw Patrik Hellebrand uderzył potężnie zza pola karnego. Następnie lider miał jedenastkę, ale Ousmane Sow strzelał na raty. Pierwsze uderzenie Senegalczyka odbił bramkarz Damian Węglarz, który był bezradny po jego dobitce.

Efektowną wygraną Górnika przypieczętował Luka Zahović. Śląski zespół oddał 29 strzałów, z czego 11 było celnych. - Bardzo piękny dzień. Jesteśmy szczęśliwi, kontynuujmy to. Cała drużyna zagrał super - powiedział Chłań w Canal+ Sport.

Górnik Zabrze - Arka Gdynia 5:1

Bramki:

1:0 Sondre Liseth 13. min, 1:1 Nazarij Rusyn 46. min, 2:1 Maksym Chłań 50. min, 3:1 Patrik Hellebrand 59. min, 4:1 Ousmane Sow 62. min, 5:1 Luka Zahović 71. min

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 23 171

Górnik: Marcel Łubik - Paweł Olkowski, Kryspin Szcześniak, Josema, Erik Janża - Ousmane Sow (75, Kamil Lukoszek), Jarosław Kubicki, Patrik Hellebrand Ż (64, Bastien Donio), Lukas Ambros (64, Luka Zahović), Maksym Chłań (75, Matus Kmet) - Sondre Liseth (75, Lukas Podolski)

Arka: Damian Węglarz - Marc Navarro, Dominick Zator Ż, Kike Hermoso, Michał Marcjanik Ż (64, Dawid Gojny), Dawid Kocyła (77, Tornike Gaprindaszwili) - Nazarij Rusyn, Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk (77, Szymon Sobczak), Sebastian Kerk (64, Alassane Sidibe Ż) - Edu Espiau (64, Patryk Szysz)

