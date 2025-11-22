Cracovia przegrała u siebie z Motorem Lublin, co zakończyło jej passę i dało Motorowi pierwsze zwycięstwo nad "Pasami" od 54 lat.

Decydującego gola dla Motoru zdobył Karol Czubak, mimo że jego występ stał pod znakiem zapytania z powodu choroby.

Trenerzy obu drużyn, Mateusz Stolarski i Luka Elsner, wyrazili skrajne emocje po meczu.

Jakie są dalsze konsekwencje tej porażki dla Cracovii i co oznacza to zwycięstwo dla Motoru?

Cracovia przegrała 1:2 z Motorem Lublin. To spotkanie na długo zapisze się w historii obu klubów – dla "Pasów" to bolesne przełamanie domowej passy, a dla Motoru to pierwsza wygrana nad Cracovią od 54 lat!

Po przerwie gości na prowadzenie wyprowadził Ivo Rodrigues, który wykorzystał zamieszanie w polu karnym i precyzyjnym strzałem pokonał Sebastiana Madejskiego. Cracovia rzuciła się do odrabiania strat. Gospodarze dopięli po godzinie gry, gdy do siatki trafił wprowadzony z ławki rezerwowych Mateusz Praszelik. Motor zadał decydujący cios.

Lider strzelców Ekstraklasy porównany do legendy. Tomas Bobcek skarci Legię?

Karol Czubak bohaterem Motoru. Przełamał Cracovię mimo choroby

Kiedy mecz zbliżał się do końca, a na tablicy wyników widniał remis, o losach spotkania przesądził najlepszy strzelec gości. W końcówce Karol Czubak przypieczętował wygraną. Był to już ósmy gol napastnika w tym sezonie. Jak się okazało po meczu, jego występ stał pod znakiem zapytania.

Trener Motoru, Mateusz Stolarski, nie krył podziwu dla swojego zawodnika.

– W tym tygodniu Karol Czubak był chory. Martwiliśmy się, czy wytrzyma 60 minut. A on zagrał cały mecz i zdobył bramkę – podkreślił szkoleniowiec, cytowany przez PAP.

WOW: Jak on to zrobił! Rafał Kurzawa z fenomenalnym golem dla Termaliki Nieciecza

Luka Elsner: Nienawidzę przegrywać u siebie

Luka Elsner, trener Cracovii, nie ukrywał ogromnego rozczarowania.

– Jesteśmy rozczarowani. To ciężki dla nas moment. Musimy teraz pokazać charakter, aby odwrócić naszą obecną sytuację. Nienawidzę przegrywać u siebie. Kibice zasługują, aby przeżywać wyjątkowe momenty – powiedział Słoweniec, cytowany przez PAP.

Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w szatni Motoru. Mateusz Stolarski, architekt sukcesu beniaminka, przyznał, że jego drużynie sprzyjało szczęście.

– Niebiosa były po naszej stronie. Mamy dobry moment. To nasz czwarty mecz bez porażki – cieszył się trener Stolarski, cytowany przez PAP.

Górnik Zabrze poszedł va banque. Michal Gasparik tłumaczy, dlaczego zabrakło energii na Wisłę Płock

Cracovia – Motor Lublin 1:2

Bramki:

0:1 Ivo Rodrigues 48. min, 1:1 Mateusz Praszelik 67. min, 1:2 Karol Czubak 83. min

Żółte kartki:

Mauro Perković, Mateusz Klich, Bosko Sutalo - Filip Wójcik

Sędziował: Szymon Marciniak. Widzów: 11 198

Robert Lewandowski show! Tak Polak strzelił pięknego gola z Athletic Bilbao [WIDEO]

Cracovia: Sebastian Madejski - Oskar Wójcik, Gustav Henriksson, Brahim Traore - Dominik Piła (57. Bosko Sutalo), Mateusz Klich, Amir Al-Ammari (57. Mateusz Praszelik), Mauro Perković - Mikkel Maigaard (87. Kahveh Zahiroleslam), Filip Stojilković (57. Martin Minczew), Ajdin Hasić (76. Bartosz Biedrzycki)

Motor Lublin: Ivan Brkić - Paweł Stolarski (46. Filip Wójcik), Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki (79. Krystian Palacz) - Michał Król (67. Bradly van Hoeven), Sergi Samper, Bartosz Wolski (76. Mathieu Scalet), Ivo Rodrigues, Fabio Ronaldo (67. Karol Karasek) - Karol Czubak

Robert Lewandowski kapitanem Barcelony! Wielkie wyróżnienie Polaka przed meczem z Athletic Bilbao

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół