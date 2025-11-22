Termalica Nieciecza pokonała Arkę Gdynia 2:0, a ozdobą meczu była piękna bramka Rafała Kurzawy.

Decydującym momentem spotkania była brutalna czerwona kartka dla pomocnika Arki, Aureliena Nguiamby.

Mimo wygranej, trener Marcin Brosz martwi się o kontuzje kluczowych zawodników przed kolejnym meczem.

Sprawdź, jak Termalica wykorzystała osłabienie Arki i co dalej z liderem Ekstraklasy!

Termalica Nieciecza pokonała Arkę Gdynia 2:0, a ozdobą meczu była bramka zdobyta w pierwszej połowie. W swoim stylu zza pola karnego przymierzył Rafał Kurzawa, a piłka po jego strzale wylądowała w samym okienku bramki. Golkiper gości mógł tylko bezradnie odprowadzić futbolówkę wzrokiem.

Brutalny faul dobił Arkę Gdynia

Kluczowy dla losów spotkania moment miał miejsce w drugiej połowie. Wtedy to pomocnik gości, Aurelien Nguiamba, w brutalny sposób zaatakował Krzysztofa Kubicę. Sędzia pokazał mu czerwoną kartkę. Powtórki telewizyjne pokazały, że faul był niezwykle groźny i prawdziwym cudem jest, że as gospodarzy nie doznał w tej sytuacji poważnej kontuzji.

Zespół z Niecieczy zadał decydujący cios w końcówce. Bohaterem został Krzysztof Kubica. Pomocnik urwał się obrońcom i pewnym strzałem przypieczętował drugie z rzędu zwycięstwo Słoników.

Trener Arki, Dawid Szwarga nie ukrywał rozczarowania, zwłaszcza w kontekście fatalnej gry na wyjazdach, gdzie gdynianie zdobyli zaledwie jeden punkt.

– Byliśmy apatyczni i bojaźliwi. Jest mi przykro, że tak zaprezentowaliśmy się na wyjazdach i tak „podziękowaliśmy” kibicom. Bilans wyjazdowy jest powodem do wstydu. Musimy to wziąć na klatę i u siebie pokazać inne oblicze – powiedział rozgoryczony Brosz, cytowany przez PAP.

Za to trener Marcin Brosz zwrócił uwagę na wysoką cenę, jaką jego drużyna zapłaciła za to zwycięstwo.

– Chcieliśmy zagrać interesująco, z polotem dla naszych kibiców, którzy musieli długo czekać na zwycięstwo w Niecieczy. Koszt tej wygranej był wysoki. Wypadają nam ważni piłkarze. Nieszczęście jednych może być szczęściem dla innych – stwierdził Brosz.

W kolejnym meczu z Lechią będzie musiał sobie radzić bez dwóch kluczowych graczy – Krzysztofa Kubicy i Kamila Zapolnika, którzy będą pauzować za żółte kartki.

Termalica Nieciecza - Arka Gdynia 2:0

Bramki:

1:0 Rafał Kurzawa 14. min, 2:0 Krzysztof Kubica 88. min

Żółte kartki:

Kamil Zapolnik, Rafał Kurzawa, Krzysztof Kubica - Kike Hermoso, Luis Perea, Dawid Gojny, Nazarij Rusyn.

Czerwona kartka:

Aurelien Nguiamba (65. min)

Sędziował: Jarosław Przybył. Widzów: 2 675

Termalica Nieciecza: Adrian Chovan - Gabriel Isik, Lucas Masoero, Arkadiusz Kasperkiewicz - Damian Hilbrycht, Maciej Ambrosiewicz, Krzysztof Kubica, Maciej Wolski (90. Artem Putiwcew) - Rafał Kurzawa (69. Morgan Fassbender), Kamil Zapolnik (77. Sergio Guerrero), Jesus Jimenez (69. Igor Strzałek)

Arka Gdynia: Damian Węglarz - Michał Marcjanik, Kike Hermoso, Dawid Gojny (82. Dawid Abramowicz) - Marc Navarro, Aurelien Nguiamba, Kamil Jakubczyk (74. Luis Perea), Dawid Kocyła (60. Nazarij Rusyn) - Sebastian Kerk (74. Diego Percan), Edu Espiau, Patryk Szysz (60. Tornike Gaprindaszwili)

