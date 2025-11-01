Iordanescu może trafić do topowej ligi Europy! Media już piszą o ofercie dla Rumuna

Iordanescu w niesławie odchodzi z Legii i może trafić do... Serie A!

Takich wieści chyba mało kto się spodziewał. Edward Iordanescu nie sprostał zadaniu i po 24 meczach rozstał się z Legią Warszawa. Drużyna pod wodzą rumuńskiego trenera nie prezentowała się co prawda najgorzej i może pochwalić się zdobyciem Superpucharu Polski i awansem do Ligi Konferencji, jednak wyniki zespołu w ostatnim czasie były coraz gorsze i sam Iordanescu nie wyglądał na człowieka, który ma wielką chęć utrzymać swoje stanowisko – tak można było odbierać jego zachowanie w meczu przeciwko Szachtarowi Donieck, gdzie Rumun nie wykazał nawet odrobiny radości po drugiej bramce Augustyniaka i po zakończeniu meczu.

Ostatecznie los Edwarda Iordanescu przypieczętowała porażka z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Nastąpiło to, na co zanosiło się już od porażki Legii z Samsunsporem w Lidze Konferencji, gdzie Iordanescu przeszarżował ze zmianami w wyjściowej jedenastce (wymienił niemal całą, poza bramkarzem) i nie dość, że przegrał w LKE, to jeszcze później przegrał ważny mecz z Górnikiem Zabrze w Ekstraklasie. Łącznie Iordanescu w 24 meczach jako trener Legii wygrał 11, 6 zremisował i 7 przegrał, jednak ostatnie 6 spotkań to aż 4 porażki, remis i tylko jedno zwycięstwo.

Okazuje się jednak, że Rumun wcale może nie czekać długo na zatrudnienie, a jak donosi portal Goal.pl, Iordanescu może trafić do... Serie A! Dokładniej chodzi o Genoę, która w tym sezonie radzi sobie fatalnie i właśnie zwolniła Patricka Vieirę. Skąd jednak takie zainteresowanie włoskiego klubu trenerem, który słabo radził sobie w Legii Warszawa? Wskazówką jest tutaj osoba Daniela Sucu – rodaka Iordanescu, który ma pakiet większościowy w Genoi. To właśnie on ma optować za zatrudnieniem byłego trenera Legii Warszwa. Jeśli informacje z Goal.pl (opierające się na doniesieniach z Włoch i Rumunii) sprawdzą się, to Iordanescu będzie kolejnym byłym trenerem Legii, który pracuje w Serie A – obecnie Udinese prowadzi Kosta Runjaić, który trenował Legię w latach 2022-2024. Warto jednak zaznaczyć, że Iordanescu jest też wciąż w grze jeśli chodzi o powrót do reprezentacji Rumunii.