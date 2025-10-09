- W Poznaniu powstał mural upamiętniający mistrzostwo Lecha Poznań z 2025 roku, przedstawiający kapitana Mikaela Ishaka.
- Mural symbolicznie łączy sukces sportowy z miastem, ukazując Ishaka na tle Starego Rynku i tramwaju pełnego kibiców.
- Inicjatywa, w którą zaangażowali się klub, miasto, sponsorzy i kibice, podkreśla znaczenie Lecha dla lokalnej społeczności.
- Sprawdź, dlaczego Mikael Ishak stał się ikoną klubu i co czyni ten mural wyjątkowym!
Poznań ma nową, sportową wizytówkę. Na ścianie bloku stojącego tuż obok zajezdni tramwajowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego powstał mural upamiętniający mistrzostwo Polski, które Lech Poznań wywalczył w 2025 roku. Centralną postacią dzieła jest kapitan i żywa legenda klubu, Mikael Ishak, który dumnie wznosi puchar za tytuł.
Lokalizacja malowidła jest nieprzypadkowa. W tle za szwedzkim napastnikiem widać charakterystyczne elementy stolicy Wielkopolski – poznański Stary Rynek oraz tramwaj wypełniony kibicami „Kolejorza”.
Mikael Ishak – legenda mistrza Polski uhonorowana
Wybór Mikaela Ishaka na głównego bohatera muralu nie był przypadkowy. Szwed to niekwestionowany lider drużyny i jeden z najważniejszych zawodników w najnowszej historii klubu. Jako kapitan poprowadził zespół do dwóch trofeów. Jego dorobek 103 goli we wszystkich rozgrywkach czyni go jednym z najskuteczniejszych napastników w dziejach „Kolejorza”, mimo że nigdy nie udało mu się zdobyć korony króla strzelców PKO BP Ekstraklasy.
Znaczenie kapitana dla klubu w rozmowie z mediami klubowymi podkreślił prezes Karol Klimczak.
– Bez wątpienia jednym z symboli trwającej obecnie dekady jest Mikael Ishak. Cieszymy się, że sylwetka naszego kapitana znalazła się na muralu, który upamiętnia nasz kolejny sukces, czyli dziewiąte mistrzostwo Polski – powiedział sternik Kolejorza, cytowany przez klubowe media.
Szwed to ikona Lecha, Kolejorz ogromna wartość
Projekt powstał dzięki współpracy kilku podmiotów, co doskonale pokazuje, jak ważny jest Lech dla lokalnej społeczności. W jego realizację zaangażowały się klub, miasto, sponsorzy oraz sami kibice. Inicjatywę doceniły również władze Poznania.
– Kapitan Mikael Ishak to wielka wartość i ikona Lecha Poznań, a sam Kolejorz to nasza ogromna wartość dla Poznania. Ten mural to sport, kultura i promocja w jednym – stwierdził Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania, cytowany przez klubowe media.
Głos zabrali także przedstawiciele fanów, którzy byli kluczowym elementem całego przedsięwzięcia.
Poznań żyje Lechem
– Sytuacja, w której kibice, klub i sponsor działają razem w miejskiej przestrzeni, jest dowodem na to, że Poznań żyje Lechem i że jesteśmy w stanie wspólnie tworzyć projekty, które zostają w pamięci na lata – ocenił Marin Kawka ze Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz, cytowany przez klubowe media.
