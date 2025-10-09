W Poznaniu powstał mural upamiętniający mistrzostwo Lecha Poznań z 2025 roku, przedstawiający kapitana Mikaela Ishaka.

Mural symbolicznie łączy sukces sportowy z miastem, ukazując Ishaka na tle Starego Rynku i tramwaju pełnego kibiców.

Inicjatywa, w którą zaangażowali się klub, miasto, sponsorzy i kibice, podkreśla znaczenie Lecha dla lokalnej społeczności.

Poznań ma nową, sportową wizytówkę. Na ścianie bloku stojącego tuż obok zajezdni tramwajowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego powstał mural upamiętniający mistrzostwo Polski, które Lech Poznań wywalczył w 2025 roku. Centralną postacią dzieła jest kapitan i żywa legenda klubu, Mikael Ishak, który dumnie wznosi puchar za tytuł.

Lokalizacja malowidła jest nieprzypadkowa. W tle za szwedzkim napastnikiem widać charakterystyczne elementy stolicy Wielkopolski – poznański Stary Rynek oraz tramwaj wypełniony kibicami „Kolejorza”.

Mikael Ishak – legenda mistrza Polski uhonorowana

Wybór Mikaela Ishaka na głównego bohatera muralu nie był przypadkowy. Szwed to niekwestionowany lider drużyny i jeden z najważniejszych zawodników w najnowszej historii klubu. Jako kapitan poprowadził zespół do dwóch trofeów. Jego dorobek 103 goli we wszystkich rozgrywkach czyni go jednym z najskuteczniejszych napastników w dziejach „Kolejorza”, mimo że nigdy nie udało mu się zdobyć korony króla strzelców PKO BP Ekstraklasy.

Znaczenie kapitana dla klubu w rozmowie z mediami klubowymi podkreślił prezes Karol Klimczak.

– Bez wątpienia jednym z symboli trwającej obecnie dekady jest Mikael Ishak. Cieszymy się, że sylwetka naszego kapitana znalazła się na muralu, który upamiętnia nasz kolejny sukces, czyli dziewiąte mistrzostwo Polski – powiedział sternik Kolejorza, cytowany przez klubowe media.

Szwed to ikona Lecha, Kolejorz ogromna wartość

Projekt powstał dzięki współpracy kilku podmiotów, co doskonale pokazuje, jak ważny jest Lech dla lokalnej społeczności. W jego realizację zaangażowały się klub, miasto, sponsorzy oraz sami kibice. Inicjatywę doceniły również władze Poznania.

– Kapitan Mikael Ishak to wielka wartość i ikona Lecha Poznań, a sam Kolejorz to nasza ogromna wartość dla Poznania. Ten mural to sport, kultura i promocja w jednym – stwierdził Marcin Gołek, zastępca prezydenta Poznania, cytowany przez klubowe media.

Głos zabrali także przedstawiciele fanów, którzy byli kluczowym elementem całego przedsięwzięcia.

Poznań żyje Lechem

– Sytuacja, w której kibice, klub i sponsor działają razem w miejskiej przestrzeni, jest dowodem na to, że Poznań żyje Lechem i że jesteśmy w stanie wspólnie tworzyć projekty, które zostają w pamięci na lata – ocenił Marin Kawka ze Stowarzyszenia Kibiców Kolejorz, cytowany przez klubowe media.

