Reprezentacja Polski przygotowuje się do ważnych meczów, a selekcjoner Jan Urban analizuje sytuację kadrowiczów.

Piotr Zieliński, kluczowy pomocnik, ma problemy z regularną grą w Interze Mediolan.

Czy Zieliński będzie więcej grał w Interze?

Reprezentacja Polski przygotowuje się do najbliższych spotkań – towarzyskiego z Nową Zelandią i niezwykle ważnego w kontekście walki o awans na mistrzostwa świata z Litwą. Jednym z tematów, który budzi niepokój wśród fanów, jest pozycja Piotra Zielińskiego w Interze Mediolan. Polski pomocnik, rozgrywający swój drugi sezon w barwach włoskiego giganta, jest zmiennikiem. Do jego sytuacji odniósł się selekcjoner Jan Urban.

Urban: Jeszcze nie powiedziałbym, że Zieliński ma duży problem

Trener kadry narodowej na razie podchodzi do sytuacji ze spokojem. Zauważa, że choć Zieliński nie gra w każdym meczu, to jego pozycja nie jest jeszcze alarmująca. Porównał obecne okoliczności do tych z poprzedniego sezonu, sugerując, że wtedy kłopoty pomocnika mogły być poważniejsze.

– Wydaje mi się, że może w tamtym roku miał większy problem – powiedział Urban. – Natomiast w tym roku jeszcze nie powiedziałbym w tym momencie, że ma duży problem. Faktycznie, nie grał w kilku spotkaniach. Zagrał w Lidze Mistrzów ze Slavią Praga. Coś tam przekąsił w lidze włoskiej. Natomiast nie można jeszcze powiedzieć, bo nie wiadomo, czy w najbliższej przyszłości nie będzie grał – analizował selekcjoner.

Brak rytmu meczowego największym zagrożeniem

Jan Urban podkreślił jednak, że kluczowy będzie najbliższy czas. Jeśli sytuacja Zielińskiego w Interze Mediolan nie ulegnie poprawie, może to negatywnie wpłynąć na jego formę w kadrze. Selekcjoner wyznaczył symboliczną granicę czasową na listopad.

– Być może dostanie więcej tych minut. Jeśli nie, to w listopadzie byśmy powiedzieli, że rzeczywiście jest dosyć duży problem, bo Piotrek w klubie nie gra w ogóle – tłumaczy trener. – Są to sytuacje trudne, gdy ktoś nie gra przez krótki okres i nie stracił jeszcze formy. Jeśli to się przeciąga dłużej, to niestety z doświadczenia wiem, że brakuje później rytmu meczowego i nie jesteś w stanie dać tego, co potrafisz. W tym przypadku mówimy o grze w reprezentacji - dodał.

Transfer? Zieliński musi walczyć o miejsce w Interze

Selekcjoner dał jasno do zrozumienia, że na ten moment nie ma mowy o zmianie klubu przez Zielińskiego, ponieważ okno transferowe jest zamknięte. Jedynym rozwiązaniem jest walka o powrót do podstawowego składu włoskiej drużyny.

– Nie rozmawiałem z Piotrkiem na temat tego, czy on przejdzie gdzieś indziej - wyjawił Urban. - Jest dorosły, ma swoich ludzi, którzy na pewno też mu doradzają. Na pewno sobie poradzi, bo jest bardzo dobrym piłkarzem. Okienko transferowe jest już zamknięte, więc musi się skoncentrować na walce o miejsce w podstawowej jedenastce, czy grania więcej minut w Interze. Zobaczymy, jak to wszystko mu się poukłada – podsumował Jan Urban.

