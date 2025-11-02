Legia Warszawa i Widzew Łódź zmierzyły się w emocjonującym meczu.

Mecz obfitował w zwroty akcji, w tym rzut karny dla Widzewa i debiutanckiego gola dla Legii, a także obecność ważnych postaci na trybunach.

Sprawdź, jak potoczyły się losy spotkania, kto strzelił bramki i jakie konsekwencje wynikają z tego remisu dla obu drużyn w tabeli Ekstraklasy!

Po odpadnięciu z Pucharu Polski z drużyną pożegnał się trener Edward Iordanescu. Jego miejsce zajął asystent Inaki Astiz. Ale to rozwiązanie tymczasowe. Według medialnych doniesień kandydatem do zastąpienia Rumuna jest Nenad Bjelica. W każdym razie na trybunach pojawili się dyrektorzy Fredi Bobić i Michał Żewłakow, a obok nich siedział Jan Urban, selekcjoner reprezentacji Polski.

Mateusz Bogusz strzela w Meksyku! Dostał szansę i od razu to zrobił

Sebastian Bergier trafił z rzutu karnego

W drugiej połowie fatalny błąd popełnił Kacper Urbański. Pomocnik Legii pociągnął za koszulkę rywala i w ten sposób spowodował jego upadek. Sędzia oglądał sytuację za pomocą systemu VAR i wskazał na rzut karny. Jedenastkę wykorzystał Sebastian Bergier. Jego strzał wyczuł bramkarz Kacper Tobiasz.

Dublet Oskara Repki w hicie Ekstraklasy! Raków Częstochowa zadał dwa ciosy Jagiellonii!

Ermal Krasniqi z premierowym golem dla Legii

Legia atakowała, raz zakotłowało się na polu karnym łodzian, ale piłka po strzale gości nie wpadła do bramki. W końcówce na pole karne dośrodkował Ruben Vinagre. Piłkę dostał Ermal Krasniqi. Położył na ziemi rywala, przełożył sobie piłkę na lewą nogę i oddał strzał, którym pokonał bramkarza Widzewa.

Leo Messi znów strzela, ale to za mało! Sensacyjna porażka Interu Miami w play-offach MLS

Legia i Widzew tracą 12 punktów do prowadzącego Górnika

Gdy na polu karnym padł Wojciech Urbański, to warszawski zespół domagał się podyktowania jedenastki. Jednak w tej sytuacji Juljan Shehu w prawidłowy sposób powstrzymał pomocnika stołecznego klubu. W doliczonym czasie z dystansu przymierzył Ruben Vinagre, ale zabrakło precyzji przy tym uderzeniu Portugalczyka. Legia jest na 9. miejscu i ma 12 punktów straty do prowadzącego Górnika. Widzew oddał 10 strzałów, 3 celne, a Legia - 20 strzałów, 3 celne.

Górnik zdemolował Arkę! Co za pokaz siły lidera Ekstraklasy

Widzew Łódź - Legia Warszawa 1:1

Bramki:

1:0 Sebastian Bergier 66. min (karny), 1:1 Ermal Krasniqi 85. min

Sędziował: Patryk Gryckiewicz. Widzów: 17 894

Żółte kartki:

Shehu, Ilić, Akere - Claude Gonçalves, Augustyniak, K. Urbański

Lech znów zgubił punkty w Ekstraklasie. Motor potrącił mistrza Polski w Poznaniu!

Widzew Łódź: Veljko Ilić - Stelios Andreou, Ricardo Visus, Mateusz Żyro, Dion Gallapeni - Angel Baena (81, Bartłomiej Pawłowski), Szymon Czyż (80, Marek Hanousek), Fran Alvarez, Juljan Shehu (90, Peter Therkildsen), Mariusz Fornalczyk (81, Samuel Akere) - Sebastian Bergier (72, Andi Zeqiri)

Legia Warszawa: Kacper Tobiasz - Paweł Wszołek, Radovan Pankov, Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Kacper Chodyna (65, Ermal Krasniqi), Rafał Augustyniak (72, Juergen Elitim), Bartosz Kapustka, Claude Gonçalves (65, Wojciech Urbański), Kacper Urbański (84, Jakub Żewłakow) - Mileta Rajović (72, Antonio Colak).

Skandal w Ekstraklasie. Sędzia przerwał mecz Jagiellonii! Poszło o obraźliwy transparent

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Czy Legia Warszawa w sezonie 2025/26 będzie mistrzem Polski? Tak, bez dwóch zdań! Nie, będzie z tym duży problem Trudno powiedzieć

Legia błyszczała na salonach. Premiera serialu "Legia. Do końca" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.