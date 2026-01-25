Marek Papszun znalazł napastnika do Legii? Zaskakujące doniesienia

Trener Marek Papszun powtarzał, że ma nadzieję, że w zimowym oknie uda się sprowadzić nowego napastnika. Jednak podczas zgrupowania w Hiszpanii nie pojawił się żaden zawodnik, który miałby wzmocnić linię ataku. Teraz pojawiły się zaskakujące doniesienia w tym temacie.

  • Trener Legii, Marek Papszun, sygnalizował potrzebę wzmocnienia ataku.
  • Dyrektor sportowy Michał Żewłakow potwierdzał poszukiwania nowego snajpera.
  • Na celowniku Legii pojawił się Rafał Adamski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki, wyróżniający się wysoką skutecznością.
  • Czy Adamski, który już strzelił gola Legii w sparingu, okaże się brakującym ogniwem i rozwiąże problemy stołecznego klubu?
Szkoleniowiec zwracał uwagę na problem z napastnikami. Do dyspozycji są Antonio Colak i Mileta Rajović. Jednak ten duet zawodzi. Z kolei Jean-Pierre Nsame dopiero wraca do zdrowia. Podczas zimowych przygotowań Colak strzelił gola w sparingu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki.

Marek Papszun chciał mieć większy wybór w ataku

- Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o transfery, to chciałbym, żeby dołączył jakiś napastnik - mówił Marek Papszun na początku zimowych przygotowań. - Ta konfiguracja zamyka nas na dwójkę napastników. Wystawiając dwójkę w pierwszym składzie nie mamy pola manewru z ławki. Chciałbym, żeby rywalizacja, ale też możliwości do zmienienia systemu zostały stworzone - tłumaczył.

Michał Żewłakow rozglądał się za nowym napastnikiem do Legii

Dyrektor sportowy Michał Żewłakow także mówił o konieczności transferu napastnika.

- Pozyskaliśmy bramkarza, a drugą pozycją, o której myślimy, to jest właśnie napastnik, który wzmocni naszą linię ofensywną. Jeszcze nie mogę powiedzieć nic konkretnego. Do końca okna będziemy chcieli pozyskać jeszcze kogoś, kto nam pomoże strzelać bramki – wyjaśniał Michał Żewłakow podczas obozu w Hiszpanii.

Rafał Adamski lekiem na problemy Legii w ataku?

Kto zatem i czy w ogóle ktoś trafi do Legii? Zaskakujące informacje podał portal meczyki.pl. Na celowniku Legii znalazł się Rafał Adamski z Pogoni Grodzisk Mazowiecki, który w rundzie jesiennej świetnie spisywał się w ekipie beniaminka. Strzelił 11 goli i miał 10 asyst. Co ciekawe, strzelił także gola w meczu sparingowym z Legią. Czy to właśnie on rozwiąże problemy w ataku stołecznego klubu?

