W sobotnim meczu PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zremisowała 1:1 z Górnikiem Zabrze, choć zwycięstwo miała na wyciągnięcie ręki. Zabrzanie uratowali cenny punkt dosłownie rzutem na taśmę, zdobywając bramkę w końcówce spotkania. Ten wynik oznacza, że zespół prowadzony przez Michala Gasparika stracił pozycję lidera tabeli.

Dwa rzuty karne w jednej połowie. Korona mogła prowadzić wyżej

Gospodarze grali odważnie i już w pierwszej części gry sędzia dwukrotnie wskazał na jedenasty metr. Najpierw do rzutu karnego podszedł Dawid Błanik, jednak jego strzał wybronił bramkarz Górnika, Marcel Łubik.

Korona nie poddawała się i w końcówce wywalczyła kolejną "jedenastkę". Tym razem odpowiedzialność na swoje barki wziął Martin Remacle. Belgijski pomocnik zachował zimną krew, pewnym strzałem pokonał Łubika i dał kielczanom zasłużone prowadzenie. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0, a mogli znacznie wyżej, gdyby wykazali się stuprocentową skutecznością z rzutów karnych.

Dramat Korony w ostatniej akcji. Janicki bohaterem Górnika

Po zmianie stron Górnik sprawiał lepsze wrażenie. Kiedy wydawało się, że trzy punkty zostaną w Kielcach, nadszedł doliczony czas gry. To wtedy obrońca Rafał Janicki doprowadził do wyrównania na 1:1, wprawiając w rozpacz miejscowych kibiców i piłkarzy.

Trener Korony, Jacek Zieliński docenił remis z Górnikiem i klasę rywala. Jednak żałował, że wygrana wymknęła się jego podopiecznych z rąk. - Z przebiegu gry zasłużyliśmy na zwycięstwo. Nie mamy się czego wstydzić. Zabrakło niewiele do wygranej – ocenił szkoleniowiec kielczan cytowany przez PAP.

Michal Gasparik: Uśmiechnęło się do nas szczęście

Szkoleniowiec Górnika, Michal Gasparik nie ukrywał, że jego zespół miał sporo szczęścia. – Nie wiem, czy zasłużyliśmy na punkt. Korona była lepsza. Popełnialiśmy proste błędy. Uśmiechnęło się do nas szczęście na koniec – wyznał trener zabrzan, cytowany przez PAP.

Remis w Kielcach sprawił, że Górnik stracił fotel lidera PKO BP Ekstraklasy na rzecz Jagiellonii Białystok, która rozbiła u siebie 4:0 Arkę Gdynia. Co ciekawe, już w następnej kolejce dojdzie do bezpośredniego starcia na szczycie – Górnik Zabrze podejmie u siebie nowego lidera z Białegostoku.

Korona Kielce zremisowała z Górnikiem Zabrze 1:1, tracąc zwycięstwo w ostatnich minutach.

Mimo dwóch rzutów karnych i prowadzenia, Korona nie zdołała utrzymać wyniku.

Gol Rafała Janickiego w doliczonym czasie gry pozbawił Górnika pozycji lidera.

Jak ten remis wpłynie na dalszą rywalizację w Ekstraklasie?

