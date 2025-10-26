Rafał Górak po wygranej z Koroną. Mówi o poświęceniu i waleczności. Wskazał cichego bohatera

Marcin Szczepański
Marcin Szczepański
2025-10-26 13:12

GKS Katowice pokonał 1:0 Koronę Kielce w meczu PKO BP Ekstraklasy. Zwycięskiego gola strzelił rezerwowy Sebastian Milewski. Trener Rafał Górak po spotkaniu chwalił zespół za charakter i poświęcenie, a o strzelcu bramki mówił jako o "cichym bohaterze". To druga wygrana katowiczan z rzędu.

Rafał Górak

i

Autor: Kamil Swirydowicz/ Cyfrasport Rafał Górak, trener GKS Katowice
  • GKS Katowice odnosi drugie zwycięstwo z rzędu, pokonując rewelacyjną Koronę Kielce.
  • Bohaterem meczu okazał się Sebastian Milewski, który wszedł z ławki i zdobył decydującą bramkę.
  • Jak trener GKS-u skomentował rolę rezerwowych i co o meczu powiedział szkoleniowiec Korony?

W ten sposób GKS nieco odskoczył od strefy spadkowej. W pierwszej połowie Borja Galan trafił w poprzeczkę. W końcówce gospodarze byli w tarapatach. Na szczęście Lukas Klemenez uratował zespół przed stratą gola, gdy wybił piłkę niemal z linii bramkowej!

Pogoń odwróciła losy meczu z Cracovią. Kamil Grosicki znów był bezcenny

Rafał Górak: Nie rozpieszczałem Sebastiana Milewskiego 

Zwycięska bramka padła w ostatnim kwadransie. Rezerwowy Milewski pokonał bramkarza Scyzoryków.

- Sebastian to profesjonalista - tłumaczył Rafał Górak, cytowany przez PAP. -  Nie rozpieszczałem go swoimi decyzjami. Jest może graczem drugiego planu. Jednak tacy są czasem najważniejsi. To są cisi bohaterowie - dodał trener śląskiej drużyny.

Jerzy Dudek zabrał głos przed El Clasico. Wskazuje, co czeka Szczęsnego w starciu z Mbappe

Trener GKS: O swoim zespole mogę mówić w samych superlatywach

Później jeszcze trafił Bartosz Nowak, ale sędzia jego gola nie uznał, po lider GKS był na spalonym. Bohaterem GKS-u był też Galan, który przed przerwą ucierpiał i grał z opatruniem na głowie. Na koniec spotkania Hiszpan stojąc przed bramką odbił strzał pomocnika Korony.

- To nie przypadek, że Korona jest tak wysoko w tabeli i tak punktuje - ocenił Górak, cytowany przez PAP. - Ataki kielczan sprawiały nam trudności, ale potrafiliśmy się wybronić. Spisaliśmy się podczas tego egzaminu doskonale. O zespole mogę mówić tylko w samych superlatywach. Pokazał ogromny charakter. Nie brakowało nam waleczności i poświęcenia - przyznał szkoleniowiec gospodarzy.

Popis Krzysztofa Piątka w lidze katarskiej. Polak z golem i asystą. Goni lidera klasyfikacji strzelców

Jacek Zieliński: Sami sobie generowaliśmy problemy

Dla Korony to trzeci mecz z rzędu bez zwycięstwa. Opiekun gości, Jacek Zieliński, nie ukrywał rozczarowania po końcowym gwizdku. Jego zdaniem, jego zespół nie powinien był przegrać tego spotkania.

- Przegraliśmy mecz, którego może przegrać nie powinniśmy - analizował Jacek Zieliński, cytowany przez PAP. - GKS miał konkretniejsze sytuacje. W drugiej połowie mocno nas przycisnął. Wtedy wszystko się wymknęło spod kontroli. Sami sobie generowaliśmy problemy - podsumował opiekun kieleckiej drużyny.

Pechowy debiut nowego trenera Piasta. Arka zadała dwa błyskawiczne ciosy!

Uff, od tych zdjęć zrobi się GORRRRĄCO! Oto piękniejsze oblicze Ekstraklasy
12 zdjęć
Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ]
Pytanie 1 z 10
Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to:
Sonda
Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26?
Jan Tomaszewski o meczu z Litwą i kontuzji Roberta Lewandowskiego
Super Sport SE Google News
pko bp ekstraklasa
JACEK ZIELIŃSKI
GKS KATOWICE
KORONA KIELCE