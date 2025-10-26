GKS Katowice odnosi drugie zwycięstwo z rzędu, pokonując rewelacyjną Koronę Kielce.

Bohaterem meczu okazał się Sebastian Milewski, który wszedł z ławki i zdobył decydującą bramkę.

Jak trener GKS-u skomentował rolę rezerwowych i co o meczu powiedział szkoleniowiec Korony?

W ten sposób GKS nieco odskoczył od strefy spadkowej. W pierwszej połowie Borja Galan trafił w poprzeczkę. W końcówce gospodarze byli w tarapatach. Na szczęście Lukas Klemenez uratował zespół przed stratą gola, gdy wybił piłkę niemal z linii bramkowej!

Rafał Górak: Nie rozpieszczałem Sebastiana Milewskiego

Zwycięska bramka padła w ostatnim kwadransie. Rezerwowy Milewski pokonał bramkarza Scyzoryków.

- Sebastian to profesjonalista - tłumaczył Rafał Górak, cytowany przez PAP. - Nie rozpieszczałem go swoimi decyzjami. Jest może graczem drugiego planu. Jednak tacy są czasem najważniejsi. To są cisi bohaterowie - dodał trener śląskiej drużyny.

Trener GKS: O swoim zespole mogę mówić w samych superlatywach

Później jeszcze trafił Bartosz Nowak, ale sędzia jego gola nie uznał, po lider GKS był na spalonym. Bohaterem GKS-u był też Galan, który przed przerwą ucierpiał i grał z opatruniem na głowie. Na koniec spotkania Hiszpan stojąc przed bramką odbił strzał pomocnika Korony.

- To nie przypadek, że Korona jest tak wysoko w tabeli i tak punktuje - ocenił Górak, cytowany przez PAP. - Ataki kielczan sprawiały nam trudności, ale potrafiliśmy się wybronić. Spisaliśmy się podczas tego egzaminu doskonale. O zespole mogę mówić tylko w samych superlatywach. Pokazał ogromny charakter. Nie brakowało nam waleczności i poświęcenia - przyznał szkoleniowiec gospodarzy.

Jacek Zieliński: Sami sobie generowaliśmy problemy

Dla Korony to trzeci mecz z rzędu bez zwycięstwa. Opiekun gości, Jacek Zieliński, nie ukrywał rozczarowania po końcowym gwizdku. Jego zdaniem, jego zespół nie powinien był przegrać tego spotkania.

- Przegraliśmy mecz, którego może przegrać nie powinniśmy - analizował Jacek Zieliński, cytowany przez PAP. - GKS miał konkretniejsze sytuacje. W drugiej połowie mocno nas przycisnął. Wtedy wszystko się wymknęło spod kontroli. Sami sobie generowaliśmy problemy - podsumował opiekun kieleckiej drużyny.

