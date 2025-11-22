Raków Częstochowa przegrał mecz, popełniając błędy, które zaważyły na wyniku.

Kluczowe pomyłki, w tym błędy obrońcy i bramkarza, doprowadziły do łatwych bramek dla rywali.

Co dalej z trenerem Markiem Papszunem w Rakowie?

To był mecz, w którym Raków Częstochowa podarował rywalom zwycięstwo, popełniając błędy indywidualne. To zaskakujące, bo ostatnio gospodarze prezentowali się dobrze.

Historyczna klęska Cracovii! Trener Motoru Lublin nie ma wątpliwości: "Nawet niebiosa były po naszej stronie"

Od błędu do błędu. Tak Raków sam oddał mecz

Festiwal pomyłek rozpoczął się po trzydziestu minutach. Zaczęło się od błędu Bogdana Racovitana, któremu mu piłkę zabrał Oskar Leśniak. Poszła akcja, którą efektownie zakończył Patryk Dziczek, który technicznym strzałem zza pola karnego dał prowadzenie. To był pierwszy, ale nie ostatni cios, który otrzymał Raków.

Po przerwie gospodarze zaliczyli kolejną wpadkę. Tym razem pomylił się bramkarz Oliwier Zych. Wyprowadzając piłkę trafił w plecy... rywala. Piłka spadła pod nogi Giermana Barkowskiego, który z bliską głową skierował ją do siatki Medalików. Młodzieżowy reprezentant Polski nie mógł uwierzyć w to, co się stało z jego udziałem.

WOW: Jak on to zrobił! Rafał Kurzawa z fenomenalnym golem dla Termaliki Nieciecza

Drugi błąd rumuńskiego obrońcy wicemistrza Polski

Przy trzeciej bramce znów zamieszany był Racovitan, który zagrał na polu karnym. Sędzia podyktował rzut karny, który wykorzystał Dziczek. Bramkarz Rakowa nie wyczuł jego zamiarów. W ten sposób pomocnik Piasta ustrzelił dublet. Jedyne na co stać było Raków, to honorowe trafienie. Gola strzelił Jonatan Braut Brunes, któremu piłkę podał... Frantisek Plach. To był koszmarny błąd bramkarza gliwiczan. Raków zawiódł. Czy to był ostatni mecz trenera Marka Papszuna w roli trenera Rakowa? Szkoleniowiec łączony jest z przejściem do Legii Warszawa.

Górnik Zabrze poszedł va banque. Michal Gasparik tłumaczy, dlaczego zabrakło energii na Wisłę Płock

Raków Częstochowa - Piast Gliwice 1:3

Bramki:

0:1 Patryk Dziczek 31. min, 0:2 Gierman Barkowskij 57. min, 0:3 Patryk Dziczek 70. min (karny), 1:3 Jonatan Braut Brunes 88. min

Żółte kartki:

Oskar Leśniak, Grzegorz Tomasiewicz

Sędziował: Tomasz Kwiatkowski. Widzów: 5 372

Jakub Kamiński w wielkiej formie! Co za gol reprezentanta Polski w Bundeslidze

Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Apostolos Konstantopoulos (64. Imad Rondić), Bogdan Racovitan, Fran Tudor - Michael Ameyaw (37. Ibrahima Seck), Oskar Repka, Karol Struski (64. Ivi Lopez), Adriano Amorim (71. Tomasz Pieńko) - Lamine Diaby-Fadiga, Jonatan Braut Brunes, Marko Bulat (46. Peter Barath)

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Emmanuel Twumasi, Juande Rivas, Igor Drapiński, Jakub Lewicki - Patryk Dziczek, Grzegorz Tomasiewicz (64. Quentin Boisgard), Oskar Leśniak (46. Jason Lokilo), Erik Jirka, Hugo Vallejo (76. Leandro Sanca) - Gierman Barkowskij (76. Jorge Felix)

Robert Lewandowski w roli kapitana Barcelony! Gol polskiego snajpera z Athletic Bilbao [SKRÓT]

Tęsknisz za Ekstraklasą? Te kluby kiedyś walczyły o mistrzostwo, ale już NIE ISTNIEJĄ [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Dwukrotny (1998 i 1999) zdobywca Pucharu Polski, klub związany z Ryszardem F. ps. "Fryzjer" to: Groclin Grodzisk Amica Wronki Aluminium Konin Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół