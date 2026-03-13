Taras Romanczuk to legenda Jagiellonii, z którą jest związany od dwunastu lat i dąży do drugiego mistrzostwa Polski.

Jest rekordzistą klubu w liczbie występów w Ekstraklasie, a jego znaczenie dla drużyny podkreślają koledzy i trenerzy.

Jagiellonia planuje związać z nim przyszłość nawet po zakończeniu kariery, proponując mu rolę w sztabie szkoleniowym.

Jest przykładem przywiązania do klubowych barw. Gdy w 2014 roku związał się z Jagiellonią, to zapewne nie przypuszczał, że na tyle na zwiąże przyszłość z tym zespołem. Przeżył w tym klubie wszystko. Poznał uczucie walki o utrzymanie, ale było także wiele przyjemnych momentów.

Taras Romanczuk legendą Jagiellonii

Przed dwoma laty wzniósł trofeum za wywalczenie pierwszego w historii zespołu tytułu. W kolekcji ma także Superpuchar Polski, a także dwa brązowe medale za trzecie miejsce. Nigdy nie sięgnął za to Puchar Polski, choć raz się o niego bił. Pokazał się także w europejskich pucharach, docierając w ubiegłej edycji do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Jest klubowym rekordzistą pod względem rozegranych meczów w Ekstraklasie. Przed meczem z Legią, w którym pauzował za żółte kartki, odebrał pamiątkową koszulkę za 350 występów w białostockim zespole na najwyższym szczeblu.

- Taras to kluczowa postać w drużynie - powiedział Michał Żyro w Ekstraklasa TV. - U trenera Adriana Siemieńca jest tym łącznikiem, który odbiera piłkę od środkowych obrońców i jest pierwszym piłkarzem, który zdecydowanie zagrywa ją wyżej. Naprawdę jest nie do zastąpienia, jeśli chodzi o płynność gry Jagiellonii - podkreślił były kadrowicz.

Kapitan Jagiellonii z prezentem od kolegów

W tym sezonie Romanczuk znów staje przed szansą za zapisanie się w historii Jagiellonii. Klub z Podlasia ma szansę na zdobycie mistrzostwa Polski. Kontrakt doświadczonego pomocnika jest ważny do czerwca 2027 roku. W każdym razie drużyna widzi go w kadrze także w kolejnych latach. Przygotowano dla niego niespodziankę.

- Widziałem portret, który Taras dostał od kolegów - zdradził Wojciech Strzałkowski w Ekstraklasa TV. - Była na nim twarz Tarasa jako starszego człowieka, z siwymi włosami. Podpisywał kontrakt do roku 2050. Do tego napis: Chcę jeszcze pomóc drużynie - dodał przedstawiciel klubu.

Wojciech Strzałkowski: Taras to osoba pracowita i rzetelna

Przewodniczący Rady Nadzorczej nie ukrywa, że chciałby, aby Romanczuk dalej związany był z Jagiellonią. Docenia jego wkład w sukcesy, a także to jakim jest człowiekiem.

- Na pewno zostanie tutaj - zaznaczał Strzałkowski. - Po zakończeniu kariery chcielibyśmy go również prosić oto, żeby zaangażował się sztab szkoleniowy. Żeby dawał dobry przykład. Na każdym poziomie, młodzieżowym i seniorskim, mental jest bardzo ważny. Taras jest właśnie takim przykładem osoby, która jest bardzo zrównoważona, pracowita, uczynna, rzetelna, serdeczna, uczciwa i bardzo religijna. Przed każdym meczem modli się - wyznał przewodniczący Jagiellonii.

