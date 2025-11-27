Legia Warszawa zmaga się z kryzysem formy, a ich szanse na awans w Lidze Konferencji są zagrożone.

Przed kluczowym meczem ze Spartą Praga, tymczasowy trener Inaki Astiz wierzy w potencjał zespołu i przełamanie złej passy.

Co hiszpański szkoleniowiec wskazuje jako klucz do zwycięstwa nad wiceliderem ligi czeskiej?

Sytuacja Legii Warszawa w ostatnich tygodniach jest daleka od ideału. Zespół zawodzi zarówno w PKO BP Ekstraklasie, jak i w europejskich pucharach. W fazie ligowej Ligi Konferencji "Wojskowi" wygrali do tej pory tylko jedno spotkanie – z Szachtarem Donieck – i ponieśli dwie porażki. Przed drużyną domowe starcie ze Spartą Praga, która jest obecnie wiceliderem ligi czeskiej. Mimo to w obozie warszawian panuje pełna mobilizacja.

Adrian Siemieniec wskazuje podobieństwa do mistrza Finlandii. Padła ważna deklaracja przed meczem w Lidze Konferencji

Inaki Astiz wierzy w przełamanie. "Mamy potencjał"

Tymczasowy trener Legii, Inaki Astiz, nie ukrywał, że zespół zdaje sobie sprawę z wagi spotkania. Podkreślił, że nadszedł czas, aby odwrócić złą kartę i pokazać charakter.

- Każdy powinien myśleć tylko o trzech punktach. Mamy potencjał i jakościowych zawodników, aby odmienić sytuację. Przed nami zupełnie inny mecz. Każdy punkt, każda bramka, może dać nam awans. Wszystko jest otwarte - przekonywał hiszpański szkoleniowiec, cytowany przez PAP.

Trener Sparty Praga nie ma wątpliwości przed meczem z Legią. Jasna deklaracja w sprawie byłego gracza

Astiz odniósł się również do obecnej dyspozycji swojego zespołu, przyznając, że nie jest to najlepszy okres. Zaznaczył jednak, że rywal również ma swoje problemy, a kluczem będzie skupienie się na własnej grze.

- Nie mamy najlepszego momentu, ale Sparta ma też swoje problemy. Musimy patrzeć na siebie. Chcemy zaprezentować się z dobrej strony, aby odzyskać zaufanie kibiców - zaznaczył.

Werner Liczka bez ogródek o meczu Legia - Sparta. Zaskakujące porównanie. "Są jak Beskidy" [ROZMOWA SE]

Co będzie kluczowe w starciu ze Spartą Praga?

Trener Legii spodziewa się trudnego i fizycznego spotkania. Analiza rywala pokazała, że Czesi są drużyną grającą bardzo agresywnie, co będzie wymagało od legionistów maksymalnej koncentracji, zwłaszcza przy stałych fragmentach gry.

- Spodziewamy się intensywnego meczu. Sparta to agresywny zespół, który dobrze reaguje w pojedynkach. Musimy być na to przygotowani i skoncentrowani przy stałych fragmentach gry. Kluczowe będzie też to, żebyśmy efektywniej wykorzystywali czas, gdy jesteśmy przy piłce - dodał Inaki Astiz, wskazując elementy, które mogą przechylić szalę zwycięstwa na stronę jego drużyny.

Ryszard Komornicki prześwietlił Lausanne-Sport. Były kadrowicz ujawnia słabości rywala Lecha Poznań

QUIZ: Ile wiesz o Legii Warszawa? Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od podstaw. W którym roku powstała Legia Warszawa? 1911 1916 1921 1922 Następne pytanie

Sonda Kto będzie mistrzem Polski w sezonie 2025/26? Lech Raków Jagiellonia Pogoń Legia Inny zespół