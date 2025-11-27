Jagiellonia Białystok zmierzy się z fińskim KuPS Kuopio w 4. kolejce Ligi Konferencji, a trener Adrian Siemieniec analizuje nadchodzącego rywala.

Szkoleniowiec Jagiellonii porównuje styl gry KuPS do duńskiego Silkeborga, wskazując na dominację środka pola.

Białostoczanie wracają na swój stadion, co stanowi dodatkową motywację dla drużyny.

Jakie są szanse Jagiellonii w tym ważnym meczu?

Przed Jagiellonią Białystok kolejny ważny sprawdzian na arenie międzynarodowej. W ramach 4. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji klub z Podlasia podejmie na własnym stadionie fiński zespół KuPS Kuopio, w którego ataku występuje znany z polskich boisk Piotr Parzyszek. Trener Adrian Siemieniec podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat rywala i nastrojów w drużynie.

Siemieniec analizuje mistrza Finlandii. "Przypomina to grę z Silkeborgiem"

Szkoleniowiec Jagiellonii przyznał, że dostrzega pewne wspólne cechy w filozofii gry obu zespołów, ale jednocześnie wskazał na kluczowe różnice.

- Jeżeli chodzi o sposób myślenia o piłce, to widzę w naszych zespołach pewne podobieństwa. Ale widzę różnice w sposobie prowadzenia ataków. Jesteśmy innymi drużynami. Na pewno jesteśmy zespołami, które dobrze czują się z piłką przy nodze - zaznaczył Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media.

Trener białostoczan spodziewa się, że fińska drużyna będzie chciała prowadzić grę i zdominować środek pola. Styl ten przywodzi mu na myśl innego rywala, z którym Jagiellonia mierzyła się w przeszłości.

- Zmierzymy się z drużyną, która chce posiadać piłkę. Momentami przypomina to grę, z którą mierzyliśmy się grając z Silkeborgiem, jeżeli chodzi o próbę dominacji, opanowania środka pola, liczbę zawodników, którzy tam funkcjonują. Finowie są konsekwentni. Dobrze się w tym czują. To zespół o jasno określonej tożsamości - opisywał szkoleniowiec, cytowany przez białostocki klub.

Głód gry u siebie. "Wszyscy nie możemy się doczekać"

Adrian Siemieniec nie ukrywa, że kluczem do sukcesu będzie narzucenie własnego stylu gry. Dodatkową motywacją dla jego zespołu jest powrót na stadion w Białymstoku po blisko miesięcznej przerwie.

- Będziemy musieli zaprezentować swoją piłkę, swoją jakość i głód - wyznał trener.

Jak podkreślił, cała drużyna z niecierpliwością czeka na wsparcie własnych kibiców.

- Ja osobiście, sztab, cały klub jesteśmy głodni meczu u siebie. Wszyscy nie możemy się doczekać, żeby się tu zaprezentować po raz przedostatni w tym roku - dodał trener Siemieniec.

