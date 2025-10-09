Młody obrońca Romy, Jan Ziółkowski, zadebiutował w reprezentacji Polski w meczu towarzyskim z Nową Zelandią.

Ziółkowski pomógł drużynie zachować czyste konto, a po meczu podzielił się wrażeniami, podkreślając dumę i profesjonalizm.

Mimo chwilowego urazu na boisku, 20-latek dokończył mecz i z optymizmem patrzy w przyszłość.

Jakie są dalsze plany i aspiracje Ziółkowskiego w reprezentacji i w klubie? Dowiedz się więcej!

Towarzyskie spotkanie z Nową Zelandią było dla reprezentacji Polski kolejnym etapem przygotowań, ale dla jednego z zawodników pozostanie w pamięci na zawsze. W wygranym 1:0 meczu swój pierwszy występ w Biało-czerwonych barwach zanotował Jan Ziółkowski. Młody obrońca włoskiej Romy pojawił się na boisku i zaprezentował się z bardzo dobrej strony, pomagając drużynie w zachowaniu czystego konta. Po ostatnim gwizdku 20-latek podzielił się swoimi wrażeniami w rozmowie z TVP Sport, nie ukrywając wielkiej radości.

Ziółkowski dumny po debiucie. "To dopiero początek"

Dla każdego piłkarza pierwszy mecz w reprezentacji Polski to spełnienie marzeń. Jan Ziółkowski podszedł jednak do tego zadania z niezwykłym spokojem i profesjonalizmem, co podkreślił w pomeczowej wypowiedzi.

– Na pewno bardzo się cieszę. Najważniejsze, że jest wygrany mecz. Ja ze swojej strony zrobiłem swoją robotę. Zachowaliśmy czyste konto, jest zwycięstwo. Jestem bardzo zadowolony – ocenił swój występ.

Młody zawodnik przyznał, że gra dla kraju to największy zaszczyt, ale w trakcie meczu emocje trzeba odłożyć na bok.

– Gram w piłkę, bo to kocham. Jestem gotowy. To jest największy zaszczyt, żeby grać w reprezentacji. Ale jak wychodzisz na boisko, to nie możesz w tym za bardzo myśleć, tylko wykonujesz to, do czego jesteś stworzony. Jestem dumny z tego, ale to dopiero początek. Tak samo jak w moim klubie, tak samo tutaj. Mam nadzieję, że będzie szło dobrze – dodał z dużą pewnością siebie.

Chwile grozy na murawie. Co ze zdrowiem Ziółkowskiego?

W drugiej połowie spotkania kibice mogli przeżyć chwilę niepokoju. Po jednym z ostrych starć z rywalem Ziółkowski długo nie podnosił się z murawy, a jego mina zdradzała spory ból. Na szczęście obrońca był w stanie dokończyć mecz. Co dokładnie się stało?

– Szczerze nie wiem, bo przytkało mnie strasznie. Teraz jeszcze jest adrenalina, to za bardzo nie czuję, a potem zobaczymy. Skoro mogłem dograć, to pewnie nic nie jest – uspokoił obrońca, sugerując, że uraz nie jest poważny.

Uważa, że brakowało mu do najlepszych występów

Mimo dobrego występu, zawodnik Romy zachowuje pokorę i widzi pole do dalszego rozwoju.

– Dobrze się czułem. Chociaż było trochę grząsko. Powiem, że trochę brakowało do najlepszych występów, ale jestem zadowolony. Szczególnie z części defensywnej i ofensywnej. Jeszcze jest sporo do poprawy – podsumował.

Obrońca Romy czerpie od najlepszych

Transfer do tak wielkiego klubu jak AS Roma był dla Ziółkowskiego ogromnym krokiem naprzód. Obrońca podkreśla, że codzienna praca pod okiem świetnego szkoleniowca Gasperiniego i w otoczeniu klasowych zawodników to dla niego bezcenna lekcja.

– Mam w drużynie bardzo dobrych obrońców. Trafiłem na świetnego szkoleniowca, na świetny klub. I jak się pojawił temat Romy, to chciałem tam trafić, bo to jest bardzo dobry zespół. I czerpię z tego z dnia na dzień. Mam nadzieję, że moja kariera tam się potoczy, tak jak mi się marzy – zakończył Jan Ziółkowski.

Jego udany debiut i gol, którego autorem był Piotr Zieliński, dają nadzieję, że w osobie Ziółkowskiego reprezentacja zyskała solidnego obrońcę na lata.

